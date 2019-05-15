Запити без відповіді: у Китаї заборонили Вікіпедію

Уряд Китаю остаточно попрощався з Вікіпедією, заблокувавши доступ до енциклопедії на всій території країни. Тепер чимало запитів місцевих мешканців залишаться без відповіді.

Сайт онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" опинився у переліку заблокованих посилань на території Китайської Народної Республіки. Раніше користувачі могли обійти заборону, просто змінивши мову, однак зараз портал не відповідає й на інших версіях.

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"Наприкінці квітня Wikimedia Foundation виявила, що "Вікіпедія" більш недоступна в Китаї. Після ретельного вивчення внутрішнього трафіку ми можемо підтвердити, що "Вікіпедія"дійсно заблокована на всіх мовах", — розповідають у Wikimedia.

Відзначимо, що в КНР існує інтернет-цензура та проект "Золотий щит", який і фільтрує портали, дозволені на території країни. Загалом ситуація з вільною мережею та висловлюваннями у ній доволі складна, адже Китай має не лише повний контроль, а й навіть власних провладних блогерів, які активно відстоюють позиції уряду в інтернеті.

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