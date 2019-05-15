Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Запити без відповіді: у Китаї заборонили Вікіпедію

  • 34
Китайці втратили доступ до Вікіпедії - фото 1
Китайці втратили доступ до Вікіпедії

Уряд Китаю остаточно попрощався з Вікіпедією, заблокувавши доступ до енциклопедії на всій території країни. Тепер чимало запитів місцевих мешканців залишаться без відповіді.

Сайт онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" опинився у переліку заблокованих посилань на території Китайської Народної Республіки. Раніше користувачі могли обійти заборону, просто змінивши мову, однак зараз портал не відповідає й на інших версіях.

І ще: У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення

"Наприкінці квітня Wikimedia Foundation виявила, що "Вікіпедія" більш недоступна в Китаї. Після ретельного вивчення внутрішнього трафіку ми можемо підтвердити, що "Вікіпедія"дійсно заблокована на всіх мовах", — розповідають у Wikimedia.

Запити без відповіді: у Китаї заборонили Вікіпедію - фото 327660

Відзначимо, що в КНР існує інтернет-цензура та проект "Золотий щит", який і фільтрує портали, дозволені на території країни. Загалом ситуація з вільною мережею та висловлюваннями у ній доволі складна, адже Китай має не лише повний контроль, а й навіть власних провладних блогерів, які активно відстоюють позиції уряду в інтернеті.

Читайте також: Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен

Джерело: BBC
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1002
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469262
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Китай