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війна Kalush

Запечена молода капуста під гірчичним соусом: оригінальний рецепт від Клопотенка

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Як запекти молоду капусту - фото 1
Як запекти молоду капусту / wworld

Українські ринки та полиці магазини забиті молодою капустою. І ми її звикли додавати в свіжий літній салат. Але є дещо цікавіший спосіб приготувати цей овоч.

А що як молоду капусту запекти? Зірковий кулінар Євген Клопотенко запевняє, що це дуже смачно. Саме він поділився в Instagram оригінальним рецептом.

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Як смачно запекти молоду капусту: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Качан молодої капусти;
  • Оливкова олія – 3-4 столові ложки;
  • Натуральний йогурт – 200 грамів;
  • Американська гірчиця – 1 чайна ложка;
  • Французька гірчиця у зернах – 1 чайна ложка;
  • Сіль, перець та улюблені приправи – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Верхні 1-2 шари листя зніміть з капусти – вони вам не пригодяться. А качан розріжте на 4 частини.
  2. Викладіть шматки капусти на форму для запікання розрізами догори та полийте їх олією.
  3. Відправте у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин.
  4. Тим часом приготуйте соус. Для цього змішайте йогурт з двома видами гірчиці. За бажанням – посоліть.
  5. Дайте капусти трохи охолонути, полийте соусом та подавайте на стіл.

Порада! Аби надати страві цікавішого смаку, подавайте з нарізаними маринованими огірками.

Смачного!

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