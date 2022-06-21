Запечена молода капуста під гірчичним соусом: оригінальний рецепт від Клопотенка

Українські ринки та полиці магазини забиті молодою капустою. І ми її звикли додавати в свіжий літній салат. Але є дещо цікавіший спосіб приготувати цей овоч.

А що як молоду капусту запекти? Зірковий кулінар Євген Клопотенко запевняє, що це дуже смачно. Саме він поділився в Instagram оригінальним рецептом.

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Як смачно запекти молоду капусту: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Качан молодої капусти;

Оливкова олія – 3-4 столові ложки;

Натуральний йогурт – 200 грамів;

Американська гірчиця – 1 чайна ложка;

Французька гірчиця у зернах – 1 чайна ложка;

Сіль, перець та улюблені приправи – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Верхні 1-2 шари листя зніміть з капусти – вони вам не пригодяться. А качан розріжте на 4 частини. Викладіть шматки капусти на форму для запікання розрізами догори та полийте їх олією. Відправте у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Тим часом приготуйте соус. Для цього змішайте йогурт з двома видами гірчиці. За бажанням – посоліть. Дайте капусти трохи охолонути, полийте соусом та подавайте на стіл.

Порада! Аби надати страві цікавішого смаку, подавайте з нарізаними маринованими огірками.

Смачного!

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