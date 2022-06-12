Ароматний часниковий багет + смачна намазка: ідея швидкого й ситного перекусу

Хліб з намазкою – завжди хороша ідея для ситного сніданку або перекусу. І як урізноманітнити таку закуску – читайте далі на Радіо MAXIMUM.

Так, сьогодні розповімо, як приготувати хрусткий багет і ароматну намазку до нього. Ідеєю поділилася фуд-блогерка Діана Дроняк в Instagram.

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Рецепт часникових грінок з намазкою

Інгредієнти для грінок:

багет;

вершкове масло – 120 грамів;

невеликий пучок петрушки;

часник – 2 головки;

оливкова олія – для запікання;

сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Почистіть часник, полийте його оливковою олією, замотайте у фольгу та поставте запікатися. Після цього запечений часник збийте до однорідної маси разом з петрушкою, сіллю та оливковою олією. Багет тим часом змастіть зверху приготовленою сумішшю і на кілька хвилин відправте у духовку.

Як приготувати намазку:

Авокадо, сир фета та свіжий базилік збийте у блендері до однорідної маси. Можна одразу подавати до свіжого й гарячого багета.

Смачного!

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