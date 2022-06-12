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Як приготувати стейки із цвітної капусти: оригінальний сезонний рецепт

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Стейк із цвітної капусти - фото 1
Стейк із цвітної капусти / straus

Цвітна капуста засмакує по-новому, якщо зробити з неї стейки. Ловіть рецепт оригінальної страви, яка має усі шанси стати однією з ваших улюблених.

Так, усі звикли обсмажувати цвітну капусту в клярі або ж просто додавати її до овочевого супу. Але з такої капусти можна приготувати навіть стейки. Декілька простих інгредієнтів, мінімум зусиль — і на вашому столі буде цікавий та смачний гарнір. Рецептом поділилася фуд-блогерка Лілії на своїй сторінці в Instagram.

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Як приготувати стейки з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • Головка цвітної капусти;
  • Сушений базилік – на ваш смак;
  • Паприка – на ваш смак;
  • Оливкова олія – для запікання;
  • Пармезан – 50-70 грамів.

До слова! Зі спеціями можна експериментувати й додавати ваші улюблені.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте капусту на шматочки у формі стейків.
  2. Викладіть стейки на встелену пергаментом форму для запікання.
  3. Посипте сушеним базиліком та паприкою, полийте оливковою олією і посипте натертий пармезан.
  4. Відправте у духовку на 25 хвилин.

Подавайте із хумусом.

Смачного!

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