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Запальні танці відомої моделі підкорили мережу: гаряче відео

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Кендіс Свейнпол у купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпол у купальнику

Одна з найпопулярніших бікіні-моделей Кендіс Свейнпол розбурхала мережу через пікантний запис у купальнику. Білявка з ефектною фігурою похизувалась сідницями, і фанати це оцінили.

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для співпраці з різними брендами, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї більш як 14 мільйонів підписників. І це не дивно, адже сторінка сповнена сонячних кадрів та мінімальної кількості одягу.

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А недавнє відео Кендіс у зебровому купальнику зібрало понад мільйон переглядів та чимало компліментів, адже білявка чудово виглядає у бікіні:

Запальні танці відомої моделі підкорили мережу: гаряче відео - фото 384027

Запальні танці відомої моделі підкорили мережу: гаряче відео - фото 384028

Запальні танці відомої моделі підкорили мережу: гаряче відео - фото 384029

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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