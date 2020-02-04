Запальні танці відомої моделі підкорили мережу: гаряче відео

Одна з найпопулярніших бікіні-моделей Кендіс Свейнпол розбурхала мережу через пікантний запис у купальнику. Білявка з ефектною фігурою похизувалась сідницями, і фанати це оцінили.

31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для співпраці з різними брендами, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї більш як 14 мільйонів підписників. І це не дивно, адже сторінка сповнена сонячних кадрів та мінімальної кількості одягу.

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А недавнє відео Кендіс у зебровому купальнику зібрало понад мільйон переглядів та чимало компліментів, адже білявка чудово виглядає у бікіні:

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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