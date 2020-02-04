Ідеальна фігура: сексуальна Емілі Ратажковскі захопила Instagram

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу звабливими фото майже без одягу. Ця дівчина знає, чого хочуть шанувальники, і зовсім не соромиться це демонструвати.

28-річна американська модель, акторка і бізснеследі Емілі Ратажковскі займається не лише різноманітними проєктами, а й своїм профілем в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється, тому не дивно, що кількість підписників вже перетнула позначку у 25 мільйонів.

І ще: У кого зі знаменитостей найвищий IQ

До того ж, Емілі зовсім не має комплексів щодо своєї розкішної фігури, тому часто демонструє її у мінімальній кількості одягу. Це підтверджують і недавні знімки моделі. Важко не помітити її звабливі форми:

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Настя Каменських у спокусливому міні зачарувала мережу