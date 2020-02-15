Запальні сестри FO SHO підкорили сцену відбору на Євробачення 2020: відео

Група FO SHO виступила у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 із піснею BLCK SQR. Три сестри вразили суддів та глядачів яскравим номером та потужним вокалом. А головне – чудовим знанням культури України, хоч дівчата родом з Ефіопії.

Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO в 2019 році створили три сестри: Бетті, Сіона і Міріям Ендале. Назву групи дівчата трактують, як or sure, totally cool, що в перекладі означає "захоплення". На сцені Нацвідбору Євробачення 2020 гурт виступив із запальною піснею BLCK SQR.

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Сестри мають ефіопське коріння, але живуть та працюють у Харкові. Вони дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика – це симбіоз сучасних жанрів: від trap до hip-hop. На додачу, вони популяризують українське мистецтво та знають, що Казимир Малевич – киянин!

Дивіться онлайн відео виступу FO SHO в Нацвідборі Євробачення 2020:

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