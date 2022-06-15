Занепокоєний Макрон: литовський митець створив мініатюру і потролив президента Франції

Литовський моделіст Tomas Upskas створив нову мініатюру. На цей раз композицію зображає занепокоєного Макрона. Іронічне зображення президента Франції автор підписав влучною фразою.

Томаш Упскас опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережах, нову мініатюру – Еммануель Макрон.

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"Коли ти не можеш беззастережно здатися, бо це не твоя країна..." Еммануель Макрон", – підписав нову мініатюру Томас Упскас.

Литовський митець створив фігурку Макрона в його кабінеті у масштабі 1:35.

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