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Занепокоєний Макрон: литовський митець створив мініатюру і потролив президента Франції

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Занепокоєний Макрон: литовський митець створив мініатюру і потролив президента Франції - фото 1

Литовський моделіст Tomas Upskas створив нову мініатюру. На цей раз композицію зображає занепокоєного Макрона. Іронічне зображення президента Франції автор підписав влучною фразою.

Томаш Упскас опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережах, нову мініатюру – Еммануель Макрон.

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"Коли ти не можеш беззастережно здатися, бо це не твоя країна..." Еммануель Макрон", – підписав нову мініатюру Томас Упскас.

Литовський митець створив фігурку Макрона в його кабінеті у масштабі 1:35.

Занепокоєний Макрон: литовський митець створив мініатюру і потролив президента Франції - фото 507571

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