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Відому скульптуру продадуть на аукціоні, щоб допомогти Україні: її оцінили у 10 млн фунтів

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Відому скульптуру продадуть на аукціоні, щоб допомогти Україні: її оцінили у 10 млн фунтів - фото 1

Скульптура "Balloon Monkey" стане лотом, за який змагатимуться 28 червня під час аукціону Christie’s, який відбудеться у Лондоні. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Роботу відомого скульптора Джеффа Кунса продадуть на аукціоні, а гроші передадуть на допомогу Україні, про це повідомляють у фонді Віктора Пінчука.

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Вторговані кошти від продажу мистецького лота перекажуть на медичні потреби українців.

Також відомо, що скульптуру "Balloon Monkey" можна буде побачити на власні очі на площі Сент-Джеймс у період з 14 червня до 3 липня 2022 року. Попередня оцінка вартості цієї мистецької роботи становить 6-10 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і сьогодні не може бути вищого покликання, ніж підтримувати народ України", – прокоментував Джефф Кунс.

Відому скульптуру продадуть на аукціоні, щоб допомогти Україні: її оцінили у 10 млн фунтів - фото 507405

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