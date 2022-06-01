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війна Kalush

Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України

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Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України - фото 1

Автор цієї мініатюри – литовський моделіст Tomas Upskas. Він створив композицію "BROTHERS IN ARMS", тобто іронічно назвав "Брати по зброї". Він хоче продати своє творіння на аукціоні, а вторговані кошти переказати на потреби України.

Митець анонсував аукціон. Стартова ціна за лот – 2000 євро. Усі гроші він пожертвує на підтримку України.

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Томаш Упскас пише на своїй офіційній сторінці в соцмережах, що остаточно завершив цю мініатюру і дуже задоволений результатом.

"Кожен цент буде переданий на підтримку України", – зазначає митець.

Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України - фото 506588

Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України - фото 506589

Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України - фото 506590

Литовець створив мініатюру російських мародерів, і анонсував аукціон на підтримку України - фото 506591

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