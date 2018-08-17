Занедбані місця в об'єктиві талановитого фотографа

Мандрівник упродовж півроку шукав по США та Європі закинуті місця, і результат вражає!

Знайомтесь, Сімон Йунг (Simon Yeung) – фотограф-мандрівник, який витратив 6 місяців на пошук закинутих місць на території Європи та США. Він досліджував найменш відомі та престижні місцини, спілкувався з місцевими мешканцями та знаходив справжню красу, адже споруди поступово почала повертати собі природа. Зацініть!

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Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

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