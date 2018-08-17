Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Занедбані місця в об'єктиві талановитого фотографа

  • 56
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 1
Мандрівник показав закинуті місця світу

Мандрівник упродовж півроку шукав по США та Європі закинуті місця, і результат вражає!

Знайомтесь, Сімон Йунг (Simon Yeung) – фотограф-мандрівник, який витратив 6 місяців на пошук закинутих місць на території Європи та США. Він досліджував найменш відомі та престижні місцини, спілкувався з місцевими мешканцями та знаходив справжню красу, адже споруди поступово почала повертати собі природа. Зацініть!

І ще: Оглядові майданчики, від яких перехоплює подих

Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270413
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270412
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270411
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270410
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270409
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270408
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270407
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270406
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270405
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270404
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270403
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270402
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270401
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270400
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270399
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung
Мандрівник показав закинуті місця світу - фото 270398
Мандрівник показав закинуті місця світу / Simon Yeung

Читайте також: ТОП-10 найкращих національних страв світу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 253
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461197
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ