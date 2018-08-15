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ТОП-10 найкращих національних страв світу

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Найкращі страви - фото 1
Найкращі страви / pexels

Проаналізувавши смак, культурне значення і атмосферу місць приготування, експерти видання Lonely Planet склали рейтинг з 500 найкращих національних страв світу. Всі вони опубліковані в кулінарному путівнику Ultimate Eatlist.

"Коли ми подорожуємо, їжа, яку ми пробуємо, розповідає історію, розкриває соціальні звички і стародавні традиції місцевих жителів. Нерозривний зв'язок між їжею і подорожами настільки захоплюючий, що ми попросили блогерів, бувалих мандрівників і експертів індустрії туризму скласти список чудових і гідних страв з різних країн світу", – відзначили редактори Lonely Planet.

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Пінчос в Сан-Себастьяні, Іспанія

Це невеликі бутерброди, які подають в барах Іспанії до пива або червоного вина. Начинкою для пінчос може послужити що завгодно: від білої спаржі до тунця, анчоусів або грибів з часником.

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Каррі Лакса в Куала-Лумпурі, Малайзія

Пряний суп каррі лакса традиційно готують з рисовою локшиною, паростками квасолі і креветками, куркою або сиром тофу.

Суші в Токіо, Японія

Всі ми знаємо цю традиційну японську страву на основі рису і, як правило, морепродуктів.

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Яловича грудинка в Техасі, США

У Техасі досить барбекю-барів, і яловича грудинка – саме та страва, яка варта вашої уваги.

Сом там в Бангкоку, Таїланд

Традиційний тайський гострий салат із зеленої папайї з кисло-солодким соусом.

Сморреброд в Копенгагені, Данія

Цими відкритими сендвічами з житнім хлібом можна насолоджуватися з різноманітними начинками: від копченого лосося до смаженої яловичини.

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Раки в Кайкура, Нова Зеландія

Любителі морепродуктів змушені обов’язково спробувати Кайкура. Свіжовиловлені місцеві раки – вище всяких похвал.

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Бібімбап в Сеулі, Південна Корея

Це одна з найпопулярніших страв традиційної корейської кухні. Бібімбап готують на основі рису з додаванням овочів, м'яса або морепродуктів і яйця.

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Піца Маргарита в Неаполі, Італія

Завдяки якісним інгредієнтам і традиційним методам приготування немає кращого місця для насолоди цією класичною піцою, ніж на батьківщині Маргарити – в Неаполі.

Дімсас в Гонконзі

Легкі парові булочки дімсами нагадують великі пельмені або хінкалі. Тільки їх готують з рисового тіста, а в начинку додають м'ясний фарш, морепродукти, овочі або фрукти.

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Джерело: lonelyplanet
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