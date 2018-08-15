ТОП-10 найкращих національних страв світу

Проаналізувавши смак, культурне значення і атмосферу місць приготування, експерти видання Lonely Planet склали рейтинг з 500 найкращих національних страв світу. Всі вони опубліковані в кулінарному путівнику Ultimate Eatlist.

"Коли ми подорожуємо, їжа, яку ми пробуємо, розповідає історію, розкриває соціальні звички і стародавні традиції місцевих жителів. Нерозривний зв'язок між їжею і подорожами настільки захоплюючий, що ми попросили блогерів, бувалих мандрівників і експертів індустрії туризму скласти список чудових і гідних страв з різних країн світу", – відзначили редактори Lonely Planet.

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Пінчос в Сан-Себастьяні, Іспанія

Це невеликі бутерброди, які подають в барах Іспанії до пива або червоного вина. Начинкою для пінчос може послужити що завгодно: від білої спаржі до тунця, анчоусів або грибів з часником.

A post shared by Mimmo (@mimmo73loc) on Aug 15, 2018 at 5:51am PDT

Каррі Лакса в Куала-Лумпурі, Малайзія

Пряний суп каррі лакса традиційно готують з рисовою локшиною, паростками квасолі і креветками, куркою або сиром тофу.

A post shared by THE NOODLE HOUSE (@thenoodlehouseottawa) on Aug 13, 2018 at 2:06pm PDT

Суші в Токіо, Японія

Всі ми знаємо цю традиційну японську страву на основі рису і, як правило, морепродуктів.

A post shared by Roberto (@referee89) on Aug 15, 2018 at 7:05am PDT

Яловича грудинка в Техасі, США

У Техасі досить барбекю-барів, і яловича грудинка – саме та страва, яка варта вашої уваги.

A post shared by The Wholesome Junky (@the_wholesome_junky) on Aug 15, 2018 at 1:40am PDT

Сом там в Бангкоку, Таїланд

Традиційний тайський гострий салат із зеленої папайї з кисло-солодким соусом.

A post shared by Rungtawan Yoshida (@rungtawan_yoshida) on Aug 14, 2018 at 2:42am PDT

Сморреброд в Копенгагені, Данія

Цими відкритими сендвічами з житнім хлібом можна насолоджуватися з різноманітними начинками: від копченого лосося до смаженої яловичини.

A post shared by Amélie (@amarquisa) on Aug 10, 2018 at 9:37am PDT

Раки в Кайкура, Нова Зеландія

Любителі морепродуктів змушені обов’язково спробувати Кайкура. Свіжовиловлені місцеві раки – вище всяких похвал.

A post shared by The PC Agency (@thepcagency) on Aug 15, 2018 at 7:00am PDT

Бібімбап в Сеулі, Південна Корея

Це одна з найпопулярніших страв традиційної корейської кухні. Бібімбап готують на основі рису з додаванням овочів, м'яса або морепродуктів і яйця.

A post shared by @koreanskiesmaki on Aug 15, 2018 at 4:52am PDT

Піца Маргарита в Неаполі, Італія

Завдяки якісним інгредієнтам і традиційним методам приготування немає кращого місця для насолоди цією класичною піцою, ніж на батьківщині Маргарити – в Неаполі.

A post shared by Napoli Food Porn (@napolifoodporn) on Aug 8, 2018 at 10:50am PDT

Дімсас в Гонконзі

Легкі парові булочки дімсами нагадують великі пельмені або хінкалі. Тільки їх готують з рисового тіста, а в начинку додають м'ясний фарш, морепродукти, овочі або фрукти.

A post shared by @basgsis on Aug 15, 2018 at 5:03am PDT

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