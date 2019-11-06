Заморозьте кефір або ряжанку на ніч: смачно, швидко і просто

Чудовою заміною вершковому сиру з кремовою структурою сміливо може стати цей домашній крем-сир, зроблений зі звичайного кефіру або ряжанки.

Такий крем-сир ідеально підходить для всіх страв, в яких потрібно використовувати Філадельфію, також він може бути заправкою для салату, начинки для еклерів, крему для тортів і багато чого іншого!

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Просто покладіть кілька пакетів кефіру або ряжанки в морозилку на ніч (до повного заморожування). Залежно від жирності кисломолочного продукту, у вас вийде більше або менше крем-сиру після розморожування. Дістаньте заморожений кефір або ряжанку з пакета, помістіть на друшляк, застелений марлею в кілька шарів, і залиште в холодильнику до повного відділення сироватки від вершкової маси (12 годин).

Після закінчення зазначеного часу, у вас вийде сироватка і ніжний, густий і дуже вершковий крем-сир без характерної кислинки. Сироватку також можна використовувати в рецептах. Крем-сир має ніжну, вершкову, однорідну консистенцію, без кислого запаху і смаку кефіру!

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