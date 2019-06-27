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Замість спортзалу: як витиснути максимум користі від прибирання
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Жартівливі порівняння прибирання оселі з походом до тренажерного залу не такі вже й жартівливі. Принаймні фахівці вважають, що правильний тип навантажень та підхід до цього заняття цілком можуть звільнити вас від покупки абонемента до залу.
Отже, під час використання віника, порохотяга або миття підлоги активно залучаються м'язи плечей, рук, ніг і спини. Але ефект можна посилити. До прикладу, мити підлогу краще навпочіпки, щоб знизити навантаження на поперек. Також не варто забувати, що під час витирання пилюки активно працюють кисті рук і передпліччя.
І ще: Як тренуватися в спеку: прості поради
Утім, щоб посилити ефект від "тренування" потрібно дати м'язам трішки розслабитися. Для цього можна виконати спеціальні вправи:
- Лежачи на спині зігніть ноги та притисніться колінами до грудної клітини;
- Кисті рук стискайте та розтискайте, після чого робіть обертальні руки з допомогою зап'ястя;
- Для розслаблення шиї потрібно одну з рук потягнути "по шву" вниз, а голову при цьому нахилити у протилежну сторону.
Крім того, фахівці вважають, що після прибирання варто не просто полежати на дивані, аби не ходити по помитому, а вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.
Спробуйте цих вихідних відразу вбити двох зайців: і в оселі буде чисто, і ваша фізична форма почне приходити у норму.
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