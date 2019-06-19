Як тренуватися в спеку: прості поради

Влітку тільки лінивий не виходить на свіже повітря, щоб зробити кілька вправ, але в сильну спеку варто дотримуватися кількох рекомендацій. Якщо ви будете все робити правильно, то й перейматися за свій стан здоров'я не доведеться!

Спека вимотує швидше, дихати стає важче, пульс і потовиділення зашкалюють, а тренування стають менш ефективними. Фахівці з фітнесу вважають, що в спеку тренування за звичайним форматом здатні перевантажити організм і навіть нашкодити, тому слід дотримуватися кількох простих порад, які не лише принесуть бажаний ефект, а й не нароблять біди.

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Правильний одяг і місце тренування. Для початку повністю виключіть синтетичні речі, і не забудьте додати головний убір і сонцезахисні окуляри, якщо ви плануєте займатися на свіжому повітрі. Місце для тренування вибирайте якомога далі від узбіч доріг, вулиць. Ідеально, якщо це парк або ліс.

Вибирайте час. Один з бичів тренувань в спеку – гіпертермія, перегрів організму, що порушує терморегуляцію. Симптоми перегріву – зупинка потовиділення, гаряча та суха шкіра, тахікардія, слабкість, помутніння свідомості. Опівдні сонце найбільш агресивне, і ризик отримати опік або перегрів максимальний. У найспекотніші дні краще перенести тренування на ранок до 10:00 або на вечір після 19:00.

Пийте більше води. Проста питна вода забезпечить нормальний баланс рідини в організмі. На тренування також захопіть воду і робіть кілька ковтків кожні 10 хвилин.

Переходьте на тренування на повітрі поступово. Не перевтомлюйте свій організм. Потихеньку починайте тренування на свіжому повітрі. Адаптація відбувається не відразу, тому при появі перших симптомів нездужання варто припинити тренування.

Не захоплюйтеся силовими і кардіо. Замість улюбленого кроссфіту займіться стретчингом або йогою на свіжому повітрі, а також плаванням. Незалежно від виду спорту, інтенсивність тренувань краще знизити.

Ці поради допоможуть не лише підтримувати фізичну форму, а й не нашкодити собі!

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