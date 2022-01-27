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Замість Micra: Nissan готує новий електрокар – перше зображення

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Nissan - фото 1
Nissan / autobala

Компанія Nissan опублікувала перший тизер майбутнього електрокара, який замінить у європейській лінійці нинішню Micra. Судячи з зображення, компактний електромобіль матиме круглу світлодіодну передню оптику і короткий капот.

Автовиробник підтвердив, що в основу моделі ляже платформа CMF B-EV, призначена для електричних машин альянсу Renault-Nissan, пише nissannews.

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Новинку описали як принципово нову модель: вона була розроблена зусиллями Nissan, а спроєктована та зроблена Renault. Попри загальну платформу, електромобіль набуде оригінального дизайну і збереже характер Nissan. Технічні подробиці, а також терміни появи та ціни на електрокар компанія оголосить пізніше.

Що ж до самого Nissan, то марка має намір до 2026 значно збільшити об'єми продажів батарейних машин, а до 2030 випустити 23 електрифікованих моделі, у тому числі 15 електромобілів.

Новинка від Nissan- фото 494069
Новинка від Nissan

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