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На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
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Уже віднині, 25 січня, поліцейські автомобілі-фантоми почнуть стежити за порядком на українських дорогах. Спеціальні машини, які візуально не відрізнятимуться від інших учасників дорожнього руху, зможуть фіксувати порушення десятків авто одразу, не зупиняючи їх.
Як йдеться сайті МВС, автомобілі "фантоми" не мають розпізнавальних знаків, проте відомо, що працюють вони на базі Skoda Kodiaq. У доопрацьовані моделі інтегровано системи контролю швидкості транспортних засобів та зчитування й розпізнавання номерних знаків.
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Програма може вимірювати швидкість до 50 автомобілів одночасно і автоматично фіксувати її перевищення. При цьому фантоми стежитимуть за швидкісним режимом в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, так і у зустрічному.
Дані про порушення відправлятимуть до системи автоматичної фіксації, а тоді автоматично формуватиметься постанова про адміністративне правопорушення. Проаналізувавши отримані матеріали, уповноважений поліцейський виносить адміністративну ухвалу з накладенням кваліфікованого електронного підпису. У МВС наголошують, що таку ухвалу неможливо підробити і система фіксації порушень унеможливлює людський фактор.
На спеціальних машинах їздитимуть поліціянти у формі та зі службовими посвідченнями. Вони матимуть право зупиняти автомобілі порушників. Але робитимуть це лише у випадках "найзухваліших і найнебезпечніших" порушень правил дорожнього руху (проїзд на заборонений сигнал світлофора або перетин подвійної суцільної смуги руху, коли це могло призвести до плачевних наслідків).
Мета запровадження цієї поліцейської новації не збільшення штрафів, а превенція. Як відомо, 40% усіх смертей та травм на дорозі пов'язано з перевищенням швидкості. Своєчасний контроль — запорука безпеки на дорогах та врятовані життя, — зазначили у МВС.
Станом на 25 січня готові до використання чотири автомобілі-фантоми. До кінця поточного року планується закупити 30 таких автомобілів, а до 2023 року — 110.
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