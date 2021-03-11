Замість енергетика: рецепти смузі для продуктивного тренування

Існує багато рецептів смузі: фруктових, овочевих, горіхових і навіть м'ясних. Напій чудово підійде для перекусу перед тренуванням. Вибрали прості рецепти, які допоможуть підбадьоритися і зарядитися енергією.

Смузі з вівсяними пластівцями і бананом

Для цього рецепта знадобиться 2 ст. л. геркулесу, банан, апельсин, 250 мл нежирного йогурту, 50 мл води. Фрукти нарізати і разом з іншими інгредієнтами подрібнити в блендері. За бажання можна додати корицю.

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Протеїновий смузі з авокадо

Для приготування цього смузі необхідно одне авокадо, банан, 50 г свіжого шпинату, 4 мірних ложки протеїну, 100 мл кокосового молока і 200 мл кокосової води (її можна замінити звичайною). Всі інгредієнти змішати в блендері до однорідної консистенції.

Зелений смузі

Для цього напою знадобиться 250 г винограду, 50 г шпинату, 100 г зеленої гречки, 50 г гарбузового насіння, банан, один ківі і 250 мл води. Зелену гречку і гарбузове насіння залити окропом і залишити на 4-6 годин. Потім подрібнити всі інгредієнти в блендері, додати воду і довести до однорідної консистенції.

Білковий смузі

У блендері змішати 200 г сиру, 200 мл молока, банан, яблуко, два яйця і 1 ст. л. меду. Подрібнити. За бажання можна додати більше меду.

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