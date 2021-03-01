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Вправи від целюліту: ТОП-4 найбільш ефективних тренувань
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Якщо ви мрієте позбутися "апельсинової кірки", виконуйте цей комплекс кращих вправ проти целюліту. Вони впливають на основні проблемні зони: сідниці, стегна і прес.
Присідання
Так-так, однією з найефективніших вправ від целюліту є присідання. Вони також зміцнюють м'язи сідниць, роблять попу і стегна красивими і підтягнутими. Виконуй 15-20 повторень 3-4 рази на тиждень, щоб вже через кілька тижнів побачити перші результати.
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Випади
Чудовою вправою проти целюліту протягом багатьох років вважаються випади: вони покращують циркуляцію крові і спалюють підшкірний жир. Щоб досягти мети, поєднуй випади з іншими і виконуй їх 3-4 рази на тиждень. Коли ти зрозумієш, що один підхід тобі дається вельми легко, виконуй два кола.
Махи
Як і інші вправи, махи необхідно виконувати кілька разів на тиждень по 20 разів на кожну ногу. Вони допомагають пропрацювати задню і передню частину стегна і спалюють зайвий жир, який накопичується під сідницями.
Підйом тазу
Щоб позбутися целюліту, кожен день виконуй вправу під назвою "підйом таза". Для цього тобі потрібно лежачи піднімати сідниці і затримуватися в найвищій точці на кілька секунд. Достатньо 20 повторень, щоб результат не змусив на себе чекати.
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