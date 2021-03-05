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Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
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Фізична активність принесе вам лише користь. Особливо, якщо з неї починати свій новий день. На думку лікарів, навіть 30 хвилин занять можуть подарувати дивовижний ефект і покращити самопочуття. До вашої уваги 6 причин починати день з ранкової зарядки.
Займаючись сімейними справами, роботою і домом, завжди можна знайти привід, щоб відмовитися від походу до тренажерного залу. Однак звичка займатися фізичними навантаженнями відразу ж після пробудження допоможе вам підтримати мотивацію та буде виграшною стратегією у довгостроковій перспективі.
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1. Перший крок до режиму дня
Ранкові тренування – це відмінний спосіб встановити режим дня. Після того як ви введете зарядку в регулярну звичку, у вас зменшиться шанс пропустити заплановано заняття. Згідно зі статтею, опублікованою в Європейському журналі соціальної психології, для того, щоб довести звичку до автоматизму, потрібно від 2 місяців до 66 днів. За цей час можна непогано прокачати тіло і навіть стати професіоналом.
2. Більше енергії
Ранкові тренування – це один з найдоступніших способів розбудити своє тіло і мозок, а також налаштуватися на робочий день. За даними деяких досліджень, тренування можуть дати вам більше енергії, ніж філіжанка кави. Навіть 10-хвилинні підйоми сходами продемонстрували такий же ефект, як 50 міліграмів кофеїну.
3. Більше позитиву
Кілька хвилин ранкової зарядки допоможуть вам почуватися щасливими й оптимістично налаштованими. Навіть незначна активність сприяє притоку ендорфінів, серотоніну і дофаміну – хімічних речовин, які покращують настрій і сприяють зниженню стресу.
4. Міцний сон
Фізичні вправи покращують ваш сон. Однак вправи, виконані ввечері, можуть ускладнити ваше засинання, оскільки за час активності в організмі підвищиться рівень ендорфінів.
Дослідження показало, що учасники, які займалися фізичними вправами о 7 ранку, мали глибший і триваліший сон, ніж ті, хто виконував вправи у другій половині дня. Тому, якщо вас турбує безсоння, спробуйте змінити свій підхід до пробудження.
5. Зниження артеріального тиску
Фізичні навантаження є прекрасним інструментом для запобігання гіпертонії. За даними того ж дослідження, ранкові вправи знижують артеріальний тиск. Дослідники виявили, що ті, хто займався спортом вранці, знизили показники артеріального тиску на 10%. Це хороший стимул для тих, хто страждає від симптомів гіпертонії протягом усього робочого дня.
6. Менше стресу
Фізичні навантаження знижують рівень кортизолу (гормону стресу), знімають напругу та розслаблюють м'язи.
Але, якщо ви не можете дозволити собі коротку ранкову зарядку (через графік або інші справи) – це цілком нормально. Попри те, що ранкове тренування має багато переваг для здоров'я, ваше тіло буде вдячне за будь-які навантаження, незалежно від часу доби. Найголовніше в цій справі – бажання і регулярність.
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