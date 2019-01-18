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Чоткий Паца – Плакала: нова пародія на KAZKA підірвала мережу

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Чоткий Паца спародіював кліп "Плакала" - фото 1
Чоткий Паца спародіював кліп "Плакала"

Популярний український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив пародію на хіт гурту KAZKA. Блогери переосмислили сенс пісні "Плакала" та заспівали про новорічні свята. Дивіться кумедне відео!

Свіжу відеопародію на хіт KAZKA – "Плакала" творці каналу "Чоткий Паца" присвятили року Свині та минулим новорічним святам, підсумками яких не всі залишились задоволені. Це й не дивно, адже "не вміє наш народ бухати без негод"... Дивіться деталі у відео!

KAZKA – Плакала – дивитися онлайн пародію Паци:

Це цікаво: Пародія Чоткий Паца – Мокрые кроссы

Текст і слова пародії на "Плакала"

Скажи чому згадуєш мене лиш раз
За Рік і все, потім без роботи я
Весь час? ой тьху на вас!
Розбили глаз, і обізвали ще словом ...

Раз, я много раз обіцяв кинути пить,
но Новий рік, курва, план мій разрушив в мить!
Ой не шуміть – башка болить...
Так всьо! мнє нє слабо!
Но сьогодні ж, мать йо, Різдво!

Проклятий Новий год! не відпустили знов
З друзьями святкувать батя з мамкою!
Коли кєнти давно були уже в гавно,
Сидів і грав у карти я з бабкою...

Хотів устроїть якісь я тіпа двіж...
А шо, усі нажралісь – захотілось
Шоу! – Нє, ну а шо? – не всі поймут...
Не треба було брать той китайський, мать йо, салют...

Всі полюбляють мене, но мало жруть!
Тож нафіга цілий таз робить?!
А ще хтось спить! в мені хтось спить!
Тре менше пить! я хочу довше жить, а не на болконі гнить!

Проклятий Новий год! Потратили ми знов
Всі гроші, шо копили весь прошлий рік!
Не вміє наш народ бухати без негод,
Но, слава богу, вроді би вижилі!

Дивіться також: Чоткий Паца – Е, бой: пародія на хіт гурту Время и Стекло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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