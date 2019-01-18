Чоткий Паца – Плакала: нова пародія на KAZKA підірвала мережу

Популярний український YouТube-канал "Чоткий Паца" випустив пародію на хіт гурту KAZKA. Блогери переосмислили сенс пісні "Плакала" та заспівали про новорічні свята. Дивіться кумедне відео!

Свіжу відеопародію на хіт KAZKA – "Плакала" творці каналу "Чоткий Паца" присвятили року Свині та минулим новорічним святам, підсумками яких не всі залишились задоволені. Це й не дивно, адже "не вміє наш народ бухати без негод"... Дивіться деталі у відео!

KAZKA – Плакала – дивитися онлайн пародію Паци:

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Текст і слова пародії на "Плакала"

Скажи чому згадуєш мене лиш раз

За Рік і все, потім без роботи я

Весь час? ой тьху на вас!

Розбили глаз, і обізвали ще словом ...

Раз, я много раз обіцяв кинути пить,

но Новий рік, курва, план мій разрушив в мить!

Ой не шуміть – башка болить...

Так всьо! мнє нє слабо!

Но сьогодні ж, мать йо, Різдво!

Проклятий Новий год! не відпустили знов

З друзьями святкувать батя з мамкою!

Коли кєнти давно були уже в гавно,

Сидів і грав у карти я з бабкою...

Хотів устроїть якісь я тіпа двіж...

А шо, усі нажралісь – захотілось

Шоу! – Нє, ну а шо? – не всі поймут...

Не треба було брать той китайський, мать йо, салют...

Всі полюбляють мене, но мало жруть!

Тож нафіга цілий таз робить?!

А ще хтось спить! в мені хтось спить!

Тре менше пить! я хочу довше жить, а не на болконі гнить!

Проклятий Новий год! Потратили ми знов

Всі гроші, шо копили весь прошлий рік!

Не вміє наш народ бухати без негод,

Но, слава богу, вроді би вижилі!

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