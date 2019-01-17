Сновида зробив пропозицію коханій і забув про це

Користувач Reddit розповів, що зробив пропозицію дівчині уві сні і дізнався про це лише на наступний ранок.

Чоловік стверджує, що напередодні не міг заснути і прийняв чотири таблетки снодійного. Вранці він виявив на пальці дівчини дешеву обручку, яку одного разу купив по оголошенню і мав намір перепродати. Вона пояснила йому, що сталося.

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Користувач нічого не пам'ятав і був вражений. Відкривши Facebook, він побачив, що минулої ночі, не прокидаючись, змінив навіть інформацію про свій сімейний стан. "Я не збирався влаштовувати заручини ще півтора року", – пише він.

Хлопець зробив пропозицію дівчині уві сні

Відомі випадки, коли сплячі люди під дією снодійного займалися різними повсякденними справами і навіть кермували машиною. До ранку вони забували про свої нічні пригоди.

Сомнамбулізм – хворобливий розлад, при якому люди здійснюють будь-які дії уві сні. Може викликатися деякими снодійними засобами.

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