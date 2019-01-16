Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Мешканець Австрії показав переваги снігопадів: відео

  • 22
Лайфхак у снігопади - фото 1
Лайфхак у снігопади

Австрієць креативно підійшов до аномальних снігопадів, які охопили країну. Це варто побачити!

Користувач з ніком humpty88 поділився ефектним відео про те, як можна знайти плюси в аномальних хуртовинах та снігопадах, які захопили Австрію. Не дивно, що ролик опинився у топах, адже на ньому чоловік просто відчиняє двері та забирає пиво зі снігової пастки. До слова, "полички" для спиртного уміло втримують пляшки і зберігають їх за ідеальної температури.

І ще: Переплутав літаки: як пасажир прилетів до Мальти замість Польщі

Mochma des Beste draus from r/Austria

Читайте також: Пілот намагався вскочити у літак через вікно: курйозне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2652
Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
  • 13 cічня, 17:10
  • 856
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1032721
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл