Мешканець Австрії показав переваги снігопадів: відео

Австрієць креативно підійшов до аномальних снігопадів, які охопили країну. Це варто побачити!

Користувач з ніком humpty88 поділився ефектним відео про те, як можна знайти плюси в аномальних хуртовинах та снігопадах, які захопили Австрію. Не дивно, що ролик опинився у топах, адже на ньому чоловік просто відчиняє двері та забирає пиво зі снігової пастки. До слова, "полички" для спиртного уміло втримують пляшки і зберігають їх за ідеальної температури.

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