Залежність від смартфона "косить" студентів: результати дослідження

Смартфони стали частиною нашого життя. Але чи підозрюєте ви, що ці пристрої викликають справжню залежність? От дослідження показало, що 4 з 10 студентів страждають від психологічної залежності від смартфонів. Розповідаємо, як вона впливає на сон.

Учені з Королівського коледжу Лондона довели, що майже 40% студентів університетів настільки звикли до смартфонів, що ця залежність заважає їм нормально жити та навіть спати.

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Такими є результати дослідження, в якому брали участь понад 1 000 студентів у віці від 18 до 30 років. 406 або 38,9% мали класичні симптоми психічної залежності від смартфонів, яка вже увійшла у клінічну базу сучасних психологів.

З цієї кількості понад 68% жертв залежності від смартфонів страждали від проблем зі сном, при цьому в групі тих, хто не залежав від смартфона, погано спали 57% студентів. Якщо учні використовували свої гаджети після півночі або протягом понад 4 годин на день, то ймовірність розвитку залежності або сильного звикання у них виростала.



Залежність від смартфона може стати причиною появи безсоння / Фото Unsplash

Залежність діагностували у тих студентів, які не могли проконтролювати час, що витрачається на користування смартфоном. Крім того, вони відчували сильний неспокій, якщо не могли негайно отримати доступ до смартфона, а через користування цим пристроєм студенти нерідко нехтували більш значущими частинами свого життя.

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