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Як на результативність тренувань впливає кава: цікаве дослідження
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Випита перед тренуванням кава прискорює темпи, з якими відбувається спалювання жиру під час занять спортом. Висновки за підсумками проведеного дослідження робилися іспанськими вченими, котрі представляють Гранадський університет.
Учасниками експерименту стали 15 здорових чоловіків, чий середній вік становив 32 роки. Їм потрібно було пройти через чотири сеанси аеробних вправ, інтервал між заняттями склав тиждень.
Це цікаво: 5 крутих вправ, які ефективно спалюють жир
Добровольці перед початком тренувань вживали дозу кофеїну, що відповідає чашці міцної кави, інша частина групи отримувала плацебо. На кожному з етапів дослідники за допомогою спеціального методу вимірювали, скільки жиру спалювали учасники наукової роботи. Виявилося, що цей показник був вищий у тих, хто перед заняттями спортом приймав кофеїн.
Оптимальний результат спостерігався, якщо випивати каву за 30 хвилин до тренування. Це дозволяє збільшити максимальне окислення жирів під час вправ, притому результат не залежить від часу доби. Поки незрозуміло, яким чином кофеїн впливає на жінок, представників інших демографічних груп або тих, хто зазвичай веде малорухливий спосіб життя. Розібратися в питанні допоможуть додаткові дослідження.
Чашка кави перед тренуванням допомагає ефективніше спалювати жир / Фото Unsplash
Ми ж не рекомендуємо заливатися кавою перед тренуваннями. Слід усе ж проконсультуватися зі своїм лікарем, а також тренером. Цілком імовірно, що цей популярний напій вкупі з фізичною активністю може мати не надто позитивні наслідки.
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