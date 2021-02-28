Учені назвали неочікуваний фактор, який може впливати на переїдання

Приготування їжі та спостереження за відповідним процесом здатні провокувати переїдання. Відповідні висновки зробили за підсумками дослідження британські вчені, що представляють Школу психології при Університеті Суррею.

Автори дослідження організували експеримент за участю 80 жінок, попередньо розділених на чотири групи.

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У першій з них добровольці були залучені до приготування їжі, у другій – спостерігали за процесом, тоді як у третій дівчат просили відволікатися від трапези. Четверта група – контрольна.

Потім за допомогою анкетування експерти оцінювали ступінь голоду, насичення і мотивацію до прийому їжі. З'ясувалося, що залучені до процесу готування жінки з'їдали на 11% більше ніж ті, кого від їжі відволікали. У випадку з тими, хто спостерігав за відеороликами з приготуванням страв, показник склав 14%.



Навіть зображення їжі можуть стати причиною переїдання / Фото Unsplash

Таким чином учені підтвердили, що спричиняти переїдання здатні навіть привабливі зображення їжі, в тому числі зображення смаколиків на телебаченні або в кіно. Якщо людина хоче схуднути, їй краще обмежити себе від подібного контенту.

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