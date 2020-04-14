Закриття магазинів і перехід в онлайн: як світова індустрія моди переживає коронавірус

Пандемія негативно позначилася на соціальних, економічних сферах життя мільйонів людей. Загроза зараження COVID-19 змушує багато країн вводити жорсткі карантини.

Бізнес опинився в кризі, яка ще довго буде чинити шкідливий вплив на економіку. Індустрія моди теж відчула ряд проблем, опинившись беззахисною перед труднощами пандемії. Модні будинки намагаються знаходити антикризові заходи і не роблять довгострокових прогнозів. Втім, збитки вже значні. Що буде далі?

Вихід нових колекцій припинений, багато заходів перенесені на невизначений термін. Рекомендації перейти на віддалений режим роботи не можуть забезпечити пошиття, драпірування, примірку одягу. Тому компанії вважають за краще закривати фабрики. Аналітики стверджують, що колекції осінь-зима 2020 роки не вийдуть. Пандемія протримається мінімум до кінця травня, а можливість нового спалаху прогнозують з новим приходом холодів. І люксовим брендам необхідно адаптуватися до нової дійсності.

Наслідки закриття оффлайн-магазинів по всьому світу

Багато фешн-ритейлерів почали масово зачиняти свої магазини по всьому світу. Наприклад, Zara вже закрила близько 4000 магазинів в 39 країнах світу. Бренди Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho і Pull & Bear наслідували її приклад. Але керівники компаній заявляють, що онлайн-магазини працюють стабільно в штатному режимі.

Більшість великих універмагів теж скорочує свою мережу. Серед них SMCP, Nordstrom заявили про прийдешні масові звільнення. Neiman Marcus веде переговори про банкрутство з юристами. Картина для бізнесу виглядає досить невтішно. Але не все так погано.

Деякі світові компанії тимчасово переформатувалися на створення антисептиків і засобів захисту. Так, іспанська Inditex перепрофілювала частину підприємств на пошиття халатів і масок. Модний будинок Chanel залишив єдину працюючу фабрику, яка виробляє антисептик. Вся логістика тепер спрямована на забезпечення необхідними засобами захисту населення в умовах пандемії.

Що кажуть аналітики про майбутнє фешн-індустрії?

В силу кризової обстановки безліч фешн-критиків, аналітиків і гендиректорів великих рітейлерів діляться своєю думкою про те, як відновлювати втрачене. Багато хто говорить про очікуваний спад не тільки виробництва, а й купівельної спроможності. Люди сидять по домівках, економлять кошти, і їм немає потреби купувати люксові речі в колишніх обсягах. І після закінчення пандемії доведеться пристосовуватися до нових правил і умов ведення бізнесу. Бажано переробити систему так, щоб в разі подібних ситуацій індустрія змогла краще протриматися.

Такі відомі дизайнери, як Армані, Пічоллі, Фенді не зупиняють роботу. Вони створюють нові колекції в умовах, які у них є. Розрахунок йде не на витратність, а на посил, вкладений в ідею колекції: важкі часи стануть своєрідним двигуном натхнення. В Італії серйозно розглядають можливість відновлення дрібних автентичних виробництв. Повна зупинка діяльності великих модних будинків може призвести до ризику їх зникнення, чого багато компаній намагаються всіляко уникнути.

Аналітик моди Лі Еделькорт говорить про те, що необхідно побудувати нову систему: «Зараз ми приходимо до карантину споживання». Люди будуть вчитися радіти тому, що у них є, звикаючи до вимушених обмежень. Тому компанії і магазини приходять до єдиного реального способу надання брендових речей в умовах пандемії і тотального карантину – онлайн-торгівля.

Розквіт онлайн-магазинів в індустрії моди

При випуску навіть невеликої нової колекції її необхідно десь представити і продати. Не кажучи вже про заміну техніки, покупці косметики, різних аксесуарів. Інтернет-магазин справляється з цим якнайкраще. Покупцям немає необхідності кудись ходити – достатньо просто відкрити офіційний сайт бренду в Google. Оскільки пошта і кур'єрська доставка працюють стабільно, то отримати нову річ можна за декілька днів. В інтернеті користувачі можуть звернутися або до офіційних магазинах, або до великих торговельних майданчиків.

Для України оптимальним способом отримати якісну люксову річ залишається онлайн-майданчик Kasta.ua. Сайт пропонує широкий асортимент брендових речей за вигідними цінами, не кажучи про постійні знижки, акції, розпродажі. Компанія пропонує оперативну доставку в будь-який регіон України за лічені дні. Клієнти можуть придбати речі від таких брендів, як Zara, Bershka, Massimo Dutti, Next. Каталог включає тисячі найменувань із зазначенням безлічі параметрів, тому користувачі зможуть дома в спокійній обстановці підібрати для себе відповідний товар.