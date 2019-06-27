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Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото

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Британці одружились у лісі - фото 1
Британці одружились у лісі / alexmillerweddings.co.uk

Молодята з Великобританії організували справді екологічно чисте весілля посеред лісу Херефорд. Звісно ж, без красивого вбрання і смачного та корисного весільного столу не обійшлось!

25-річні британці Хлоя та Джошуа Стрінгер-Хілл вирішили зберегти природу та зекономити гроші завдяки екоцеремонії, адже влаштували весілля у лісі Херефорд. Таке весілля справді відрізнялось не лише локацією, адже гостей розвозили на тракторі, тюки з сіном заміняли стільці на церемонії, а веганські смаколики подавали на екологічному посуді. До того ж, підбори замінили гумові чоботи, від яких не відмовилась навіть наречена.

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Якщо у середньому молодята витрачають на весілля приблизно 17 тисяч фунтів, то ця пара вклалась у 12 тисяч. До слова, новоспечена місіс Стрінгер-Холл, яка навчає балету, весільну сукню придбала за 50 фунтів на секонді, щоб хоч якось нівелювати шкідливий вплив на навколишнє середовище. А її чоловік, який працює менеджером з комунікації, надав перевагу джинсам. Виглядає справді ефектно:

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336798

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336799

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336800

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336801

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336802

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336803

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336804

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336805

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336806

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336807

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336808

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336809

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336810

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336811

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336812

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336813

Закохані влаштували весілля посеред лісу: яскраві фото - фото 336814

Джерело всіх фото: alexmillerweddings.co.uk

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Джерело: dailymail.co.uk
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