Британка стала зіркою Twitter через "радіоактивний" торт

Британка просто хотіла, щоб колеги подарували їй на день народження особливий торт, однак щось пішло не так. Зате дівчина прославилась у соцмережах.

Британка Сібхан працює волонтером у благодійній організації HOPEforcc, але навіть не підозрювала, наскільки креативними можуть бути її колеги. Дівчина попросила на день народження подарувати її торт з відомою поп-співачкою Мераєю Кері, але хтось неправильно почув ім'я.

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Виявилось, що працівники сплутали виконавицю з відомою вченою Марією Склодовською-Кюрі, яка перевернула не сценічний світ, а фізику. Звісно ж, торт виглядав доволі епічно, тому кузина Сібхан не змогла не поділитись історією і фото "радіоактивного і небезпечного" торта в мережі, зробивши із сестри справжню зірку. І навіть Мерая Кері помітила допис та привітала дівчину з днем народження, тому колеги і справді зробили їй вдалий подарунок.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 червня 2019 р.

До слова, емоції від торта також говорять самі за себе:

Siobhan’s reaction to seeing the Marie Curie cake. She’s a volunteer secretary for this local charity. pic.twitter.com/XeO2kNnsUs — Harriet Alida Lye (@harrietalida) 17 червня 2019 р.

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