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Британка стала зіркою Twitter через "радіоактивний" торт
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Британка просто хотіла, щоб колеги подарували їй на день народження особливий торт, однак щось пішло не так. Зате дівчина прославилась у соцмережах.
Британка Сібхан працює волонтером у благодійній організації HOPEforcc, але навіть не підозрювала, наскільки креативними можуть бути її колеги. Дівчина попросила на день народження подарувати її торт з відомою поп-співачкою Мераєю Кері, але хтось неправильно почув ім'я.
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Виявилось, що працівники сплутали виконавицю з відомою вченою Марією Склодовською-Кюрі, яка перевернула не сценічний світ, а фізику. Звісно ж, торт виглядав доволі епічно, тому кузина Сібхан не змогла не поділитись історією і фото "радіоактивного і небезпечного" торта в мережі, зробивши із сестри справжню зірку. І навіть Мерая Кері помітила допис та привітала дівчину з днем народження, тому колеги і справді зробили їй вдалий подарунок.
До слова, емоції від торта також говорять самі за себе:
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