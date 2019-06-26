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Поліцейські заарештували 93-річну британку, щоб поїсти торт

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Британка потрапила за грати за бажанням - фото 1
Британка потрапила за грати за бажанням / twitter.com/sterlingsop

93-річна британка все життя була законослухняною, але дуже хотіла потрапити під арешт. Незвичайне бажання жінки вдалось виконати, але все не так жорстко – детальніше читайте далі.

За все своє життя 93-річна Джозі Берд жодного разу не порушувала закон, тому бажання відчути себе "неслухняною" опинилось у її "передсмертному" списку. Останнім часом у жінки виникали проблеми зі здоров'ям, тому їй хотілось бути затриманою "поки не стало пізно". Тому двоє офіцерів вирішили прийти за веселою британкою та у наручниках відвезти її до відділення Великого Манчестеру.

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Про це розповіла внучка Джозі Пем Сміт на своєму профілі в соцмережі Twitter, додавши фото бабусі із правоохоронцями. Вона також додала, що 93-річна жінка не просто так мріяла про затримання, адже вона обожнює різноманітні драми про поліцію. Звісно ж, у реальному відділенні все обійшлось без традиційних дій, хоча Джозі й звинуватили у крадіжці в магазині. Але на дільниці поліцейські пригостили бабусю тортом та чаєм.

"Ми змогли виконати бажання літньої жінки. Раді бачити, що ми викликали у неї посмішку і викреслити один пункт із її списку", — зазначила головна інспекторка Деніз Пай із поліції Великого Манчестера.

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