Поліцейські заарештували 93-річну британку, щоб поїсти торт

93-річна британка все життя була законослухняною, але дуже хотіла потрапити під арешт. Незвичайне бажання жінки вдалось виконати, але все не так жорстко – детальніше читайте далі.

За все своє життя 93-річна Джозі Берд жодного разу не порушувала закон, тому бажання відчути себе "неслухняною" опинилось у її "передсмертному" списку. Останнім часом у жінки виникали проблеми зі здоров'ям, тому їй хотілось бути затриманою "поки не стало пізно". Тому двоє офіцерів вирішили прийти за веселою британкою та у наручниках відвезти її до відділення Великого Манчестеру.

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Про це розповіла внучка Джозі Пем Сміт на своєму профілі в соцмережі Twitter, додавши фото бабусі із правоохоронцями. Вона також додала, що 93-річна жінка не просто так мріяла про затримання, адже вона обожнює різноманітні драми про поліцію. Звісно ж, у реальному відділенні все обійшлось без традиційних дій, хоча Джозі й звинуватили у крадіжці в магазині. Але на дільниці поліцейські пригостили бабусю тортом та чаєм.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv — Pam Smith (@sterlingsop) 22 червня 2019 р.

"Ми змогли виконати бажання літньої жінки. Раді бачити, що ми викликали у неї посмішку і викреслити один пункт із її списку", — зазначила головна інспекторка Деніз Пай із поліції Великого Манчестера.

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