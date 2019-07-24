Закинутий парк атракціонів у США показали на атмосферних фото

Видання The Daily Mail опублікувало знімки закинутого парку атракціонів Ghost Town Village, який користувався великою популярністю у 50-60-і роки. За дев'ять років простою парк почав нагадувати справжнє місто-привид.

У 1950-60-і роки парк користувався великою популярністю і в цілому в нього було інвестовано близько мільйона доларів. На той час це була неймовірно велика сума. Однак з настанням 21 століття люди стали масово втрачати до нього інтерес і в підсумку віддали перевагу розважатися в інших місцях.

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Погіршило ситуацію те, що атракціони через застарілість стали систематично ламатися, і у 2002 році через аварію група людей на дві години застрягла на висоті. А у 2009 році на парк зійшов зсув, через що власник вирішив його закрити.

Дивіться, як популярний у минулому парк розваг виглядає зараз:

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