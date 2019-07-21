Природа забирає своє: вражаючі фото занедбаних споруд столиці Ірану

Талановита фотограф показала потаємні місця Тегерана, про які забули люди, а природа почала повертатися. Це варто побачити!

Знайомтесь, Гохар Дашті (Gohar Dashti) - іранська фотограф і відеохудожник, який мешкає та працює в Тегерані. У своїх роботах вона намагається показувати теми, про які не люблять говорити, приміром, наслідки агресії, насильства.

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Водночас вона обожнює мандрувати і показувати особливу красу, а рідне місто не стало винятком. Гохар показала занедбані після війни споруди, які поступово почала повертати собі природа: просторі кімнати та коридори стали помешканням для різноманітних рослин.

Джерело всіх фото: gohardashti.com

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