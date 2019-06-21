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Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
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Популярний стрімінговий сервіс Netflix у рамках документального спецпроекту "Our Planet" показав яскраві кадри з Чорнобильської зони відчуження. Про це на офіційній сторінці в Facebook пише Держагентство з управління зоною відчуження.
Нещодавно у Музеї природознавства у Лондоні відбулася прем'єра документального серіалу "Our Planet" ("Наша планета") виробництва компанії Netflix. Завершальна серія була присвячена Чорнобильській зоні відчуження як прикладу того, що природа може відновитися на постраждалих від радіації територіях за умови невтручання людини.
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У ролику показані дикі тварини, які вільно розгулюють зоною відчуження, і неймовірна природа, яка відновилася за 33 роки після техногенної катастрофи на ЧАЕС.
"У 2015 році під час першої зустрічі ми навіть не знали, про який саме фільм йдеться. Знали тільки, що це буде документалістика про природу зони відчуження. Вже після завершення зйомок, коли почався етап постпродакшн, дізналися, що цей матеріал стане частиною документального серіалу Our Planet, а закадровий текст для нього буде читати один з найвідоміших у світі провідних натуралістів сер Девід Аттенборо", – розповів співробітник Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.
Серіал "Our Planet" складається з 8 серій, кожна з яких є розповіддю про окрему глобальну екосистему планети.
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