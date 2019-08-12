Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото

Данія щороку підкорює серця мільйонів мандрівників, адже ця скандинавська країна поєднує захопливі пейзажі, незвичайну архітектуру, а також високий рівень якості життя. Готові побачити Данію у вуличних фото?

Знайомтесь, Адам Бросболь (Adam Brosbøl) – 29-річний талановитий фотограф з Данії, який мешкає та працює у містечку Орхус поблизу однойменної затоки.

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Весь вільний час він присвячує дослідження рідної країни, мандрівкам та вуличній зйомці. Куди б не пішов чи не поїхав Адам – камера завжди поряд, щоб упіймати найвдаліші та найатмосферніші кадри подорожі. Тому не дивно, що за профілем фотографа в соцмережі Instagram стежать понад 21 тисяча осіб. Насолоджуйтесь фотомандрівкою Данією:

Джерело всіх фото: instagram.com/adam_brosboel

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