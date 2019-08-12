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Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото

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Подорож Данією у яскравих фото - фото 1
Подорож Данією у яскравих фото / instagram.com/adam_brosboel

Данія щороку підкорює серця мільйонів мандрівників, адже ця скандинавська країна поєднує захопливі пейзажі, незвичайну архітектуру, а також високий рівень якості життя. Готові побачити Данію у вуличних фото?

Знайомтесь, Адам Бросболь (Adam Brosbøl) – 29-річний талановитий фотограф з Данії, який мешкає та працює у містечку Орхус поблизу однойменної затоки.

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Весь вільний час він присвячує дослідження рідної країни, мандрівкам та вуличній зйомці. Куди б не пішов чи не поїхав Адам – камера завжди поряд, щоб упіймати найвдаліші та найатмосферніші кадри подорожі. Тому не дивно, що за профілем фотографа в соцмережі Instagram стежать понад 21 тисяча осіб. Насолоджуйтесь фотомандрівкою Данією:

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346970

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346971

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346972

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346973

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346974

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346975

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346976

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346977

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346978

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346979

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346980

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346981

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346982

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346983

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346984

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346985

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346986

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346987

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346988

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346989

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346990

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346991

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346992

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346993

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346994

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346995

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346996

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346997

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346998

Захоплива краса Данії, яку варто побачити: яскраві фото - фото 346999

Джерело всіх фото: instagram.com/adam_brosboel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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