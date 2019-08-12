Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті

Подивіться, як відпочивають альпіністи. Від таких кадрів просто голова йде обертом!

Нещодавно у світі відзначали міжнародний день альпінізму.

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Сьогодні ж ми зібрали найвидатніші "висотні" фотографії на честь всіх альпіністів світу і просто любителів гір і висоти, які не уявляють свого життя без дози адреналіну!

Попереджаємо: цей пост не для людей зі слабкими нервами. Якщо ви панічно боїтеся висоти, ці фотографії неабияк полоскочуть ваші нерви. Гори, скелі, стрімчаки, величезні секвої, обриви і мости: люди на цих знімках явно не відчувають запаморочення при вигляді такої висоти. Головне, запам'ятайте – не дивитися вниз!

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