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Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті

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Безстрашні альпіністи - фото 1
Безстрашні альпіністи / bartcop

Подивіться, як відпочивають альпіністи. Від таких кадрів просто голова йде обертом!

Нещодавно у світі відзначали міжнародний день альпінізму.

І ще: Екологічний жах: як виглядає сьогодні вершина Евересту

Сьогодні ж ми зібрали найвидатніші "висотні" фотографії на честь всіх альпіністів світу і просто любителів гір і висоти, які не уявляють свого життя без дози адреналіну!

Попереджаємо: цей пост не для людей зі слабкими нервами. Якщо ви панічно боїтеся висоти, ці фотографії неабияк полоскочуть ваші нерви. Гори, скелі, стрімчаки, величезні секвої, обриви і мости: люди на цих знімках явно не відчувають запаморочення при вигляді такої висоти. Головне, запам'ятайте – не дивитися вниз!

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346898

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346899

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346900

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346901

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346902

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346903

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346904

Запаморочливі кадри, зроблені на великій висоті - фото 346905

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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