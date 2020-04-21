Захмарний теніс: італійки зіграли партію на дахах сусідніх будинків

Карантин – не причина цілісінькі дні відлежувати боки на дивані. Це доводять люди по всьому світу, котрі показують, що самоізоляція – не причина відмовлятися від улюблених занять. От гляньте, як ці дівчата грають теніс на дахах сусідніх будинків.

Італійські тенісистки Вітторія Олівері і Карола Пессіна з міста Фінале-Лігуре зіграли партію на дахах сусідніх будинків.

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Річ у тім, що їх тенісний клуб, як і інші заклади в Італії, закритий на карантин. Однак дівчата не збираються забувати про спорт під час пандемії і знайшли вихід із ситуації.

Відео партії в теніс на момент публікації зібрало понад 900 поширень у мережі. Про Вітторію і Каролу також вийшли сюжети на телеканалах. В одному з них спортсменки розповідають, що тренери надсилають їм завдання для тренувань вдома, але їм вже не терпиться повернутися на корт. Ось чому вони вирішили зіграти на такому незвичайному майданчику.

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