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Коронавірус Карантин

У Відні може з'явитись спеціальний "карантинний" парк: фото

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У Відні може з'явитись ідеальний парк для карантину - фото 1
У Відні може з'явитись ідеальний парк для карантину / precht.at

Архітектори спроєктували ідеальний парк за всіма правилами карантину в Австрії. Тут можна буде прогулятись всім, хто скучив за перебуванням на вулиці, а також не перейматись про соціальну дистанцію.

Австрійська архітектурна студія Precht розробила проєкт парку, який нагадує лабіринт з високими огорожами. Парк отримав зрозумілу назву Parc de la Distance та дозволив би навіть в умовах пандемії насолоджуватись перебуванням на природі, не порушуючи жодних правил.

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Річ у тому, що тут є вдосталь доріжок, розмежованих живоплотом з шириною у 90 см, а також на кожній з них є ворота, що дозволяють дізнатись, чи є хтось на доріжці, чи нема. Взагалі один маршрут тут займає близько 20 хвилин ходьби, тож така прогулянка точно не буде надто короткою. Зате вдасться втримати соціальну дистанцію з сусідніми доріжками.

У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399263

У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399264

У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399265

У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399266

У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399267

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У Відні може з'явитись спеціальний 'карантинний' парк: фото - фото 399269

Джерело фото: precht.at

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Джерело: Deezen
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