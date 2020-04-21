У Відні може з'явитись спеціальний "карантинний" парк: фото

Архітектори спроєктували ідеальний парк за всіма правилами карантину в Австрії. Тут можна буде прогулятись всім, хто скучив за перебуванням на вулиці, а також не перейматись про соціальну дистанцію.

Австрійська архітектурна студія Precht розробила проєкт парку, який нагадує лабіринт з високими огорожами. Парк отримав зрозумілу назву Parc de la Distance та дозволив би навіть в умовах пандемії насолоджуватись перебуванням на природі, не порушуючи жодних правил.

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Річ у тому, що тут є вдосталь доріжок, розмежованих живоплотом з шириною у 90 см, а також на кожній з них є ворота, що дозволяють дізнатись, чи є хтось на доріжці, чи нема. Взагалі один маршрут тут займає близько 20 хвилин ходьби, тож така прогулянка точно не буде надто короткою. Зате вдасться втримати соціальну дистанцію з сусідніми доріжками.

Джерело фото: precht.at

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