Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки

Чутки підтвердилися – Apple офіційно представила iPhone SE другого покоління. Як і повідомлялося, він отримав корпус від iPhone 8, який вийшов ще у 2017 році, а також нову начинку з підтримкою всіх сучасних функцій. Розповідаємо, чим ще особлива новинка!

Оновлений iPhone SE виконаний у вже знайомому дизайні з 4,7-дюймовим дисплеєм Retina HD і кнопкою "Додому" з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID. Екран підтримує Dolby Vision, HDR10 і функцію Haptic Touch. Корпус смартфона захищений від води за стандартом IP67.

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Усередині встановлений процесор A13 Bionic – такий же, як в актуальних iPhone 11 і iPhone 11 Pro. Крім цього, iPhone SE підтримує бездротову зарядку по стандарту Qi, швидку зарядку до 50% за 30 хвилин і роботу з двома SIM-картами (одна eSIM). Для швидкісного під'єднання до інтернету використовується Wi-Fi 6 і гігабітний LTE. Окремо варто відзначити наявність стереодинаміків.

iPhone SE 2020 показали офіційно

Основна камера в iPhone SE всього одна – з роздільною здатністю 12 Мп і об'єктивом з діафрагмою f / 1.8. Апарат підтримує зйомку в режимі Smart HDR, а також в портретному режимі з розмиванням фону, що стало можливим завдяки нейронному модулю у процесорі A13 Bionic. Відео можна записувати в роздільній здатності 4K з частотою 60 кадрів на секунду.

У США ціна на iPhone SE 2020 стартує з 399 доларів за версію на 64 ГБ. Також доступні будуть варіанти на 128 і 256 ГБ. Коли новинки з'являться в Україні та скільки коштуватимуть – поки невідомо.

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