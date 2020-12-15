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Захисний костюм Наомі Кемпбелл від COVID-19 з'явиться у музеї моди

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Один із захисних костюмів супермоделі Наомі Кемпбелл, в якому вона здійснювала переліт під час пандемії коронавірусу, стане частиною експозиції британського Музею моди в Баті.

В одному з інтерв'ю Наомі Кемпбелл підтвердила інформацію про те, що костюм, який вона одягала в березні, потрапить на виставку. "Костюм потрапить до музею моди в Баті. Я була здивована, коли дізналася про це. Я подумала: навіщо їм це потрібно? Але вони цього хочуть", – поділилася модель.

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Крім цього, зірка подіумів уточнила, що закупила захисні костюми оптом на Amazon, і прокоментувала хвилю критики, яку викликала її поява в екстравагантному вбранні. Адже користувачі мережі звинувачували красуню у крадіжці лікарняних запасів захисного одягу.

"Люди поводилися так, ніби я викрала костюм з лікарні. Я чесно купила його в інтернеті", – підкреслила Кемпбелл.

Захисний костюм Наомі Кемпбелл від COVID-19 з'явиться у музеї моди - фото 439141

Захисний костюм Наомі Кемпбелл від COVID-19 з'явиться у музеї моди - фото 439142

Захисний костюм Наомі Кемпбелл від COVID-19 з'явиться у музеї моди - фото 439143

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Джерело: wsj
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