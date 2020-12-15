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Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес - фото 1
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / instagram

Сексуальна наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес знялася у відвертій фотосесії напередодні Нового року. Гарячі атмосферні кадри оцінили як шанувальники красуні, так і сам спортсмен.

Так, Джорджина Родрігес опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантні знімки у новорічній атмосфері, де вона позує біля ошатної ялинки. Для гарячого фотосету дівчина одягнула відверте червоне боді з вирізами в районі стегон.

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"Любов до себе – це початок вічної любовної історії", – прокоментувала фото красуня.

Примітно, що сам Роналду не залишив її фотографії без публічної уваги, написавши коментар: "Мамма Міа".

Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото - фото 439125

Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото - фото 439126

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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