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Загадкове вбивство: дивіться трейлер детектива з Дженніфер Еністон

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Прем'єра картини запланована на червень 2019 року - фото 1
Прем'єра картини запланована на червень 2019 року / Entertainment Weekly

Після комедійного мюзиклу Пампушка, голлівудська зірка Дженніфер Еністон з'явилася у кардинально іншому образі в драмі Загадкове вбивство. Мережу вже підриває перший трейлер до стрічки!

Колегою актриси по знімальному майданчику став 52-річний Адам Сендлер. У парі вони створили ідеальний тандем.

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За сюжетом, Дженніфер і Адам – чоловік і жінка, які вирушили до Європи у романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з чоловіком, який відразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті річного багатія. Однак все виявиться не так просто і безхмарно. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік і Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

Прем'єра картини запланована на червень 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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