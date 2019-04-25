Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати

Месники: Завершення стартували у кіно 24 квітня і вже встигли викликати у фанатів шквал емоцій. Сюжет та головні спойлери найочікуванішого фільму 2019 на Радіо МАКСИМУМ!

Месники: Завершення – фільм, на який водночас з нетерпінням чекали після подій "Месників: Війна нескінченності" і якого побоювались. Чи втримають режисери брати Руссо планку, яку поставили і чи не розіб'є нам серце фінал для улюблених персонажів – ці питання нарешті отримають відповіді.

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Радіо МАКСИМУМ підготувало особливу рецензію зі спойлерами на "Месників: Завершення", яка підійде і прихильникам кіновсесвіту за коміксами Marvel, і тим, хто не надто цікавиться тим, що відбувається поза кіно.

Чому варто подивитись фільм Месники: Завершення

Цю стрічку не дарма вважають однією із найбільш очікуваних у 2019 році, адже це епічне завершення, на яке довелось зачекати, перебираючи припущення фанатів та хитромудрі ходи режисерів. Водночас, нові Месники є чимось тим, чого навряд чи дуже хочуть прихильники, адже це – кінець третьої фази, прощання з улюбленими героями.

у 2019 році, адже це епічне завершення, на яке довелось зачекати, перебираючи припущення фанатів та хитромудрі ходи режисерів. Водночас, нові Месники є чимось тим, чого навряд чи дуже хочуть прихильники, адже це – кінець третьої фази, прощання з улюбленими героями. Графіка та загальна картинка, як завжди, на висоті. Цього разу вже не було очевидних промахів у трейлерах, а все, що відбувається виглядає дуже круто та передає атмосферу усіх місць, що є на екрані.

Гумор. Чимало людей обожнює фільми за коміксами Marvel за чудові жарти та доцільні підколи. Важливо наголосити, що навіть у цьому епічному фільмі у студії не забули про власні родзинки. Завжди влучно і так, ніби з тобою жартує старий-добрий товариш.

Чимало людей обожнює фільми за коміксами Marvel за чудові жарти та доцільні підколи. Важливо наголосити, що навіть у цьому епічному фільмі у студії не забули про власні родзинки. Завжди влучно і так, ніби з тобою жартує старий-добрий товариш. Єдність . Ні, це не спойлер про персонажів, річ у єдності кіновсесвіту. Відсилки, згадки та нагадування допомагають не загубитись у стрімкому ритмі подій та пояснюють: так, вони всі існують поряд, а тепер навіть знайомі.

. Ні, це не спойлер про персонажів, річ у єдності кіновсесвіту. Відсилки, згадки та нагадування допомагають не загубитись у стрімкому ритмі подій та пояснюють: так, вони всі існують поряд, а тепер навіть знайомі. Час. Моторошна цифра у 181 хвилину насправді не така вже й відчутна. Три години стрічки нагадують про себе лише у випадку, якщо ви взяли мало поп-корну і багато напоїв. Сюжет затягує та не дає можливості засумувати, бо можна щось пропустити.

Моторошна цифра у 181 хвилину насправді не така вже й відчутна. Три години стрічки нагадують про себе лише у випадку, якщо ви взяли мало поп-корну і багато напоїв. Сюжет затягує та не дає можливості засумувати, бо можна щось пропустити. Багатосюжетність. Це одна з причин, чому фільм довгий, адже режисери вмістили чимало сюжетних ліній, за якими цікаво спостерігати.

Чому не варто дивитись фільм Месники: Завершення:

Зрозуміло? Якщо ви не бачили попередні фільми (бажано всі), то ця частина Месників буде шалено незрозумілою, дивною та просто знищить вільний час на 3 години. Ви не знатимете персонажів, з якими так довго знайомила студія, а також не співпереживатимете.

Якщо ви не бачили попередні фільми (бажано всі), то ця частина Месників буде шалено незрозумілою, дивною та просто знищить вільний час на 3 години. Ви не знатимете персонажів, з якими так довго знайомила студія, а також не співпереживатимете. Емоції. Це і плюс, і мінус, адже у будь-якому випадку ви будете плакати. Спершу від сміху, потім від горя, а потім все по колу. Тому дівчатам краще не захоплюватись макіяжем та прихопити носовички. Будьте певні, що в деякі моменти у залі можна буде почути не хрумкіт поп-корну, а схлипування. До того ж, не тільки від представниць прекрасної статі.

Це і плюс, і мінус, адже у будь-якому випадку ви будете плакати. Спершу від сміху, потім від горя, а потім все по колу. Тому дівчатам краще не захоплюватись макіяжем та прихопити носовички. Будьте певні, що в деякі моменти у залі можна буде почути не хрумкіт поп-корну, а схлипування. До того ж, не тільки від представниць прекрасної статі. Чимало ліній. Багатосюжетність грає з глядачем у жорстоку гру: ти не встигаєш засумувати, але не можеш скласти у себе в голові все, що відбувається на екрані. Особливо значні проблеми з часом та його поясненнями. Про причино-наслідкові зв'язки краще інколи забувати.

Обережно! Попереду спойлери! Якщо ви ще не бачили фільм, тоді краще не читайте!

Месники: Завершення – дивитись трейлер фільму онлайн:

Месники: Завершення: СПОЙЛЕРИ

Фанати не помилялись. Виявилось, що частина теорій таки виправдала себе, що змушує дивуватися ще більше або просто кивати головою з думкою "ну це логічно, я здогадувався (лась)". Але, на щастя, припущення про те, хто загине – не стали правдою. Деталі нехай залишаться для вас інтригою.

Виявилось, що частина теорій таки виправдала себе, що змушує дивуватися ще більше або просто кивати головою з думкою "ну це логічно, я здогадувався (лась)". Але, на щастя, припущення про те, хто загине – не стали правдою. Деталі нехай залишаться для вас інтригою. Трейлери . Підступні тизери та трейлери з шокуючими і не дуже кадрами насправді показали тільки початок фільму і кілька дрібних моментів з середини та фіналу. Тому навіть те, що ви думали, стане зовсім іншим.

. Підступні тизери та трейлери з шокуючими і не дуже кадрами насправді показали тільки початок фільму і кілька дрібних моментів з середини та фіналу. Тому навіть те, що ви думали, стане зовсім іншим. Тор Одінсон дивує. Улюблений бог, син Одіна та просто Тор, який любить молоти та сокири, постає перед фанатами далеко у не найкращій формі. Досі залишається питанням: чи це соціальна реклама про вплив алкоголізму, чи земне пиво здатне змінити навіть бога. Але одним з кумедних та приємних моментів залишається тонкий тролінг над Акваменом з всесвіту DC. Це варто побачити, а не прочитати.

Халк є, але вже не той. Ще у Війні Нескінченності всі з нетерпінням очікували повноцінного виходу Халка на поле бою, однак цього не трапилось. Зате у фінальному фільмі перед нами опиняється Професор Халк – комбо Брюса Беннера та зеленого монстра. М'язи та розум, а також любов підлітків. Про дику лють можна забути.

але вже не той. Ще у Війні Нескінченності всі з нетерпінням очікували повноцінного виходу Халка на поле бою, однак цього не трапилось. Зате у фінальному фільмі перед нами опиняється Професор Халк – комбо Брюса Беннера та зеленого монстра. М'язи та розум, а також любов підлітків. Про дику лють можна забути. Капітан Марвел чи Людина-Мураха: хто врятує всіх? Після сольника про Капітана Марвел одразу ж поповзли чутки, що, мовляв, ця жіноча версія Супермена з легкістю покладе на лопатки Таноса та поверне все на свої місця за лічені хвилини. Але це не зовсім так. Керол Денверс з новою зачіскою справді рятує Тоні Старка разом з Небулою та повертає їх на Землю. Однак її появу у стрічці можна порахувати на пальцях.

Тут немає нічого дивно, адже вона абсолютно новий герой і сама акторка не підозрювала, що їй доведеться робити. А от Людина-Мураха з жартами про те, що йому доведеться залізти у незручні місця до Таноса, все ж зіграв свою важливу роль. Попри жарти про маленький розмір, цей персонаж значно серйозніший, аніж здається. Як він допоможе Месникам – це варто побачити.

Хто вдягне рукавичку? Це питання дуже складне, адже нею скористається не лише Танос і не лише раз, а ще й наш відомий зелений друг Професор Халк, а також найгеніальніша людина на Землі. Здогадались?

Це питання дуже складне, адже нею скористається не лише Танос і не лише раз, а ще й наш відомий зелений друг Професор Халк, а також найгеніальніша людина на Землі. Здогадались? Чи повернуться всі, хто зник? Так, так і ще раз так! Всі, хто зник після клацання Таноса, й справді з'явились, не розуміючи, що взагалі трапилось та скільки минуло часу. Але: з персонажів, які загинули у Війні Нескінченності до рішення головного антагоніста, не повернувся ніхто, окрім однієї істоти. Вам буде приємно побачити її знову.

Так, так і ще раз так! Всі, хто зник після клацання Таноса, й справді з'явились, не розуміючи, що взагалі трапилось та скільки минуло часу. Але: з персонажів, які загинули у Війні Нескінченності до рішення головного антагоніста, не повернувся ніхто, окрім однієї істоти. Вам буде приємно побачити її знову. Сцени після титрів. Доволі спірне питання, адже як таких сцен після титрів нема. Але є окремі титри на головних акторів з їхніми підписами. Така собі кіношна автограф-сесія. Відсутність натяків на продовження ніби пояснює, що глядачам потрібен час, щоб попрощатись зі старими-добрими Месниками.

Хто помре? Першою, хто покине стрічку задля блага інших стане Чорна вдова. Саме Наташа Романова буде битись з найближчим другом, щоб пожертвувати собою. Хто сказав, що у Marvel не вбивають головних персонажів? Притримуйте скупі чоловічі сльози, адже з кіноарени Marvel знову по-геройськи пішов мільярдер, філантроп та плейбой. Сцена з його смертю змусить вас намагатись рюмсати якомога тихіше, а також відчувати несправедливість всього світу.

Першою, хто покине стрічку задля блага інших стане Чорна вдова. Саме Наташа Романова буде битись з найближчим другом, щоб пожертвувати собою. Хто сказав, що у Marvel не вбивають головних персонажів? Притримуйте скупі чоловічі сльози, адже з кіноарени Marvel знову по-геройськи пішов мільярдер, філантроп та плейбой. Сцена з його смертю змусить вас намагатись рюмсати якомога тихіше, а також відчувати несправедливість всього світу. Що там по Капітану Америці? Цей хлопець не просто не помер, а навіть зумів нарешті прожити своє життя, не без хитрощів. Стів Роджерс знайшов собі наступника, був готовий на все заради друзів і таки отримав шанс на щастя.

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