На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
-
- 143
Месники: Завершення стартували у кіно 24 квітня і вже встигли викликати у фанатів шквал емоцій. Сюжет та головні спойлери найочікуванішого фільму 2019 на Радіо МАКСИМУМ!
Месники: Завершення – фільм, на який водночас з нетерпінням чекали після подій "Месників: Війна нескінченності" і якого побоювались. Чи втримають режисери брати Руссо планку, яку поставили і чи не розіб'є нам серце фінал для улюблених персонажів – ці питання нарешті отримають відповіді.
Це цікаво: Нові фільми квітня 2019: найкращі прем'єри місяця
Радіо МАКСИМУМ підготувало особливу рецензію зі спойлерами на "Месників: Завершення", яка підійде і прихильникам кіновсесвіту за коміксами Marvel, і тим, хто не надто цікавиться тим, що відбувається поза кіно.
Чому варто подивитись фільм Месники: Завершення
- Цю стрічку не дарма вважають однією із найбільш очікуваних у 2019 році, адже це епічне завершення, на яке довелось зачекати, перебираючи припущення фанатів та хитромудрі ходи режисерів. Водночас, нові Месники є чимось тим, чого навряд чи дуже хочуть прихильники, адже це – кінець третьої фази, прощання з улюбленими героями.
- Графіка та загальна картинка, як завжди, на висоті. Цього разу вже не було очевидних промахів у трейлерах, а все, що відбувається виглядає дуже круто та передає атмосферу усіх місць, що є на екрані.
- Гумор. Чимало людей обожнює фільми за коміксами Marvel за чудові жарти та доцільні підколи. Важливо наголосити, що навіть у цьому епічному фільмі у студії не забули про власні родзинки. Завжди влучно і так, ніби з тобою жартує старий-добрий товариш.
- Єдність. Ні, це не спойлер про персонажів, річ у єдності кіновсесвіту. Відсилки, згадки та нагадування допомагають не загубитись у стрімкому ритмі подій та пояснюють: так, вони всі існують поряд, а тепер навіть знайомі.
- Час. Моторошна цифра у 181 хвилину насправді не така вже й відчутна. Три години стрічки нагадують про себе лише у випадку, якщо ви взяли мало поп-корну і багато напоїв. Сюжет затягує та не дає можливості засумувати, бо можна щось пропустити.
- Багатосюжетність. Це одна з причин, чому фільм довгий, адже режисери вмістили чимало сюжетних ліній, за якими цікаво спостерігати.
Чому не варто дивитись фільм Месники: Завершення:
- Зрозуміло? Якщо ви не бачили попередні фільми (бажано всі), то ця частина Месників буде шалено незрозумілою, дивною та просто знищить вільний час на 3 години. Ви не знатимете персонажів, з якими так довго знайомила студія, а також не співпереживатимете.
- Емоції. Це і плюс, і мінус, адже у будь-якому випадку ви будете плакати. Спершу від сміху, потім від горя, а потім все по колу. Тому дівчатам краще не захоплюватись макіяжем та прихопити носовички. Будьте певні, що в деякі моменти у залі можна буде почути не хрумкіт поп-корну, а схлипування. До того ж, не тільки від представниць прекрасної статі.
- Чимало ліній. Багатосюжетність грає з глядачем у жорстоку гру: ти не встигаєш засумувати, але не можеш скласти у себе в голові все, що відбувається на екрані. Особливо значні проблеми з часом та його поясненнями. Про причино-наслідкові зв'язки краще інколи забувати.
Обережно! Попереду спойлери! Якщо ви ще не бачили фільм, тоді краще не читайте!
Месники: Завершення – дивитись трейлер фільму онлайн:
Месники: Завершення: СПОЙЛЕРИ
- Фанати не помилялись. Виявилось, що частина теорій таки виправдала себе, що змушує дивуватися ще більше або просто кивати головою з думкою "ну це логічно, я здогадувався (лась)". Але, на щастя, припущення про те, хто загине – не стали правдою. Деталі нехай залишаться для вас інтригою.
- Трейлери. Підступні тизери та трейлери з шокуючими і не дуже кадрами насправді показали тільки початок фільму і кілька дрібних моментів з середини та фіналу. Тому навіть те, що ви думали, стане зовсім іншим.
- Тор Одінсон дивує. Улюблений бог, син Одіна та просто Тор, який любить молоти та сокири, постає перед фанатами далеко у не найкращій формі. Досі залишається питанням: чи це соціальна реклама про вплив алкоголізму, чи земне пиво здатне змінити навіть бога. Але одним з кумедних та приємних моментів залишається тонкий тролінг над Акваменом з всесвіту DC. Це варто побачити, а не прочитати.
- Халк є, але вже не той. Ще у Війні Нескінченності всі з нетерпінням очікували повноцінного виходу Халка на поле бою, однак цього не трапилось. Зате у фінальному фільмі перед нами опиняється Професор Халк – комбо Брюса Беннера та зеленого монстра. М'язи та розум, а також любов підлітків. Про дику лють можна забути.
- Капітан Марвел чи Людина-Мураха: хто врятує всіх? Після сольника про Капітана Марвел одразу ж поповзли чутки, що, мовляв, ця жіноча версія Супермена з легкістю покладе на лопатки Таноса та поверне все на свої місця за лічені хвилини. Але це не зовсім так. Керол Денверс з новою зачіскою справді рятує Тоні Старка разом з Небулою та повертає їх на Землю. Однак її появу у стрічці можна порахувати на пальцях.
Тут немає нічого дивно, адже вона абсолютно новий герой і сама акторка не підозрювала, що їй доведеться робити. А от Людина-Мураха з жартами про те, що йому доведеться залізти у незручні місця до Таноса, все ж зіграв свою важливу роль. Попри жарти про маленький розмір, цей персонаж значно серйозніший, аніж здається. Як він допоможе Месникам – це варто побачити.
- Хто вдягне рукавичку? Це питання дуже складне, адже нею скористається не лише Танос і не лише раз, а ще й наш відомий зелений друг Професор Халк, а також найгеніальніша людина на Землі. Здогадались?
- Чи повернуться всі, хто зник? Так, так і ще раз так! Всі, хто зник після клацання Таноса, й справді з'явились, не розуміючи, що взагалі трапилось та скільки минуло часу. Але: з персонажів, які загинули у Війні Нескінченності до рішення головного антагоніста, не повернувся ніхто, окрім однієї істоти. Вам буде приємно побачити її знову.
- Сцени після титрів. Доволі спірне питання, адже як таких сцен після титрів нема. Але є окремі титри на головних акторів з їхніми підписами. Така собі кіношна автограф-сесія. Відсутність натяків на продовження ніби пояснює, що глядачам потрібен час, щоб попрощатись зі старими-добрими Месниками.
- Хто помре? Першою, хто покине стрічку задля блага інших стане Чорна вдова. Саме Наташа Романова буде битись з найближчим другом, щоб пожертвувати собою. Хто сказав, що у Marvel не вбивають головних персонажів? Притримуйте скупі чоловічі сльози, адже з кіноарени Marvel знову по-геройськи пішов мільярдер, філантроп та плейбой. Сцена з його смертю змусить вас намагатись рюмсати якомога тихіше, а також відчувати несправедливість всього світу.
- Що там по Капітану Америці? Цей хлопець не просто не помер, а навіть зумів нарешті прожити своє життя, не без хитрощів. Стів Роджерс знайшов собі наступника, був готовий на все заради друзів і таки отримав шанс на щастя.
Читайте також: ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
19:13Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи
-
19:00Перемога є, а повноважень – нема: Зеленський записав нове відеозвернення
-
18:52Сезон шашликів на носі: шість факторів, які притягують комарів
-
18:42Гороскоп на 26 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:24Microsoft визнала, що примус до регулярної зміни паролів не підвищує безпеку
-
18:20Великодня сирна паска в домашніх умовах: рецепт з фото
-
18:15Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
-
18:06MARUV показала нові провокаційні фото
-
17:52Скільки часу потрібно недоспати, аби ваш день став провальним
-
17:42Фісташки – корисні смаколики, про які мало хто знає
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
17:20Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2019
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Аналітики розповіли, скільки грошей втратила Tesla за останні кілька місяців
-
16:56Науковці розповіли, чому потрібно дивитися на руки потенційному партнеру
-
16:44Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає
-
16:2551-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії
-
16:23Привітання з Днем ангела Ірини: гарні побажання і картинки на іменини
-
16:13Lego випустила конструктор для дітей із вадами зору
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
15:54Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп
-
15:50Страсна п'ятниця 2019: що можна робити в цей день, традиції свята
-
15:43Спека та грози: прогноз погоди до кінця тижня
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам
-
17:42ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів
-
16:46Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні
-
15:00Гра престолів 8 сезон 3 серія: дата виходу, тривалість і спойлери епізоду
-
13:30В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо
-
12:11Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко
-
10:24Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня
- 22 квітня
-
18:11Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру