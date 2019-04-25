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Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати

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Огляд на Месники: Завершення - фото 1
Огляд на Месники: Завершення

Месники: Завершення стартували у кіно 24 квітня і вже встигли викликати у фанатів шквал емоцій. Сюжет та головні спойлери найочікуванішого фільму 2019 на Радіо МАКСИМУМ!

Месники: Завершення фільм, на який водночас з нетерпінням чекали після подій "Месників: Війна нескінченності" і якого побоювались. Чи втримають режисери брати Руссо планку, яку поставили і чи не розіб'є нам серце фінал для улюблених персонажів ці питання нарешті отримають відповіді.

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Радіо МАКСИМУМ підготувало особливу рецензію зі спойлерами на "Месників: Завершення", яка підійде і прихильникам кіновсесвіту за коміксами Marvel, і тим, хто не надто цікавиться тим, що відбувається поза кіно.

Чому варто подивитись фільм Месники: Завершення

  • Цю стрічку не дарма вважають однією із найбільш очікуваних у 2019 році, адже це епічне завершення, на яке довелось зачекати, перебираючи припущення фанатів та хитромудрі ходи режисерів. Водночас, нові Месники є чимось тим, чого навряд чи дуже хочуть прихильники, адже це кінець третьої фази, прощання з улюбленими героями.
  • Графіка та загальна картинка, як завжди, на висоті. Цього разу вже не було очевидних промахів у трейлерах, а все, що відбувається виглядає дуже круто та передає атмосферу усіх місць, що є на екрані.
  • Гумор. Чимало людей обожнює фільми за коміксами Marvel за чудові жарти та доцільні підколи. Важливо наголосити, що навіть у цьому епічному фільмі у студії не забули про власні родзинки. Завжди влучно і так, ніби з тобою жартує старий-добрий товариш.
  • Єдність. Ні, це не спойлер про персонажів, річ у єдності кіновсесвіту. Відсилки, згадки та нагадування допомагають не загубитись у стрімкому ритмі подій та пояснюють: так, вони всі існують поряд, а тепер навіть знайомі.
  • Час. Моторошна цифра у 181 хвилину насправді не така вже й відчутна. Три години стрічки нагадують про себе лише у випадку, якщо ви взяли мало поп-корну і багато напоїв. Сюжет затягує та не дає можливості засумувати, бо можна щось пропустити.
  • Багатосюжетність. Це одна з причин, чому фільм довгий, адже режисери вмістили чимало сюжетних ліній, за якими цікаво спостерігати.

Чому не варто дивитись фільм Месники: Завершення:

  • Зрозуміло? Якщо ви не бачили попередні фільми (бажано всі), то ця частина Месників буде шалено незрозумілою, дивною та просто знищить вільний час на 3 години. Ви не знатимете персонажів, з якими так довго знайомила студія, а також не співпереживатимете.
  • Емоції. Це і плюс, і мінус, адже у будь-якому випадку ви будете плакати. Спершу від сміху, потім від горя, а потім все по колу. Тому дівчатам краще не захоплюватись макіяжем та прихопити носовички. Будьте певні, що в деякі моменти у залі можна буде почути не хрумкіт поп-корну, а схлипування. До того ж, не тільки від представниць прекрасної статі.
  • Чимало ліній. Багатосюжетність грає з глядачем у жорстоку гру: ти не встигаєш засумувати, але не можеш скласти у себе в голові все, що відбувається на екрані. Особливо значні проблеми з часом та його поясненнями. Про причино-наслідкові зв'язки краще інколи забувати.

Обережно! Попереду спойлери! Якщо ви ще не бачили фільм, тоді краще не читайте!

Месники: Завершення – дивитись трейлер фільму онлайн:

Месники: Завершення: СПОЙЛЕРИ

  • Фанати не помилялись. Виявилось, що частина теорій таки виправдала себе, що змушує дивуватися ще більше або просто кивати головою з думкою "ну це логічно, я здогадувався (лась)". Але, на щастя, припущення про те, хто загине не стали правдою. Деталі нехай залишаться для вас інтригою.
  • Трейлери. Підступні тизери та трейлери з шокуючими і не дуже кадрами насправді показали тільки початок фільму і кілька дрібних моментів з середини та фіналу. Тому навіть те, що ви думали, стане зовсім іншим.
  • Тор Одінсон дивує. Улюблений бог, син Одіна та просто Тор, який любить молоти та сокири, постає перед фанатами далеко у не найкращій формі. Досі залишається питанням: чи це соціальна реклама про вплив алкоголізму, чи земне пиво здатне змінити навіть бога. Але одним з кумедних та приємних моментів залишається тонкий тролінг над Акваменом з всесвіту DC. Це варто побачити, а не прочитати.
  • Халк є, але вже не той. Ще у Війні Нескінченності всі з нетерпінням очікували повноцінного виходу Халка на поле бою, однак цього не трапилось. Зате у фінальному фільмі перед нами опиняється Професор Халк комбо Брюса Беннера та зеленого монстра. М'язи та розум, а також любов підлітків. Про дику лють можна забути.
  • Капітан Марвел чи Людина-Мураха: хто врятує всіх? Після сольника про Капітана Марвел одразу ж поповзли чутки, що, мовляв, ця жіноча версія Супермена з легкістю покладе на лопатки Таноса та поверне все на свої місця за лічені хвилини. Але це не зовсім так. Керол Денверс з новою зачіскою справді рятує Тоні Старка разом з Небулою та повертає їх на Землю. Однак її появу у стрічці можна порахувати на пальцях.

Тут немає нічого дивно, адже вона абсолютно новий герой і сама акторка не підозрювала, що їй доведеться робити. А от Людина-Мураха з жартами про те, що йому доведеться залізти у незручні місця до Таноса, все ж зіграв свою важливу роль. Попри жарти про маленький розмір, цей персонаж значно серйозніший, аніж здається. Як він допоможе Месникам це варто побачити.

  • Хто вдягне рукавичку? Це питання дуже складне, адже нею скористається не лише Танос і не лише раз, а ще й наш відомий зелений друг Професор Халк, а також найгеніальніша людина на Землі. Здогадались?
  • Чи повернуться всі, хто зник? Так, так і ще раз так! Всі, хто зник після клацання Таноса, й справді з'явились, не розуміючи, що взагалі трапилось та скільки минуло часу. Але: з персонажів, які загинули у Війні Нескінченності до рішення головного антагоніста, не повернувся ніхто, окрім однієї істоти. Вам буде приємно побачити її знову.
  • Сцени після титрів. Доволі спірне питання, адже як таких сцен після титрів нема. Але є окремі титри на головних акторів з їхніми підписами. Така собі кіношна автограф-сесія. Відсутність натяків на продовження ніби пояснює, що глядачам потрібен час, щоб попрощатись зі старими-добрими Месниками.
  • Хто помре? Першою, хто покине стрічку задля блага інших стане Чорна вдова. Саме Наташа Романова буде битись з найближчим другом, щоб пожертвувати собою. Хто сказав, що у Marvel не вбивають головних персонажів? Притримуйте скупі чоловічі сльози, адже з кіноарени Marvel знову по-геройськи пішов мільярдер, філантроп та плейбой. Сцена з його смертю змусить вас намагатись рюмсати якомога тихіше, а також відчувати несправедливість всього світу.
  • Що там по Капітану Америці? Цей хлопець не просто не помер, а навіть зумів нарешті прожити своє життя, не без хитрощів. Стів Роджерс знайшов собі наступника, був готовий на все заради друзів і таки отримав шанс на щастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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