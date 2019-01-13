Зафіксовано повторювані сигнали з космосу

Вчені зафіксували другий повторюваний радіосигнал з одного й того ж джерела, яке знаходиться за межами Чумацького шляху.

Йдеться про сигнал FRB (fast radio bursts, швидкі радіосплески). Такі спалахи тривають не більше мілісекунди.

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Перші FRB-сигнали були отримані в 2007 році, а повторювані з одного і того ж місця зафіксували в 2016 – те джерело знаходилося в 6 млрд світлових років. Джерело нового повторюваного сигналу знаходиться в 1,5 млрд світлових років від Землі. Дослідникам належить з'ясувати причини і джерела цих сигналів – поки найвірогіднішим варіантом вважають нейтронну зірку з потужним магнітним полем. Можливо, це дві нейтронні зірки, які зливаються.

Ще одна версія – чорна діра або інший надмасивний об'єкт. Розглядають також можливість того, що сигнали подають інопланетяни, але ця теорія найменш популярна у астрофізиків.

Зафіксовано повторювані сигнали з космосу

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