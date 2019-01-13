Науковці відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті

Орбітальна обсерваторія "Хаббл" відкрила незвично яскраву і велику чорну діру у ранньому Всесвіті, що досягла неможливо високої маси лише через 850 мільйонів років після Великого Вибуху. Її опис і фотографії були представлені на сайті космічного телескопа.

В останні роки "Хаббл" і інші найпотужніші телескопи світу шукають найдавніші чорні діри і їхні потенційні "зародки", використовуючи так звані гравітаційні лінзи, чиє існування передбачається теорією відносності Ейнштейна.

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Ми давно шукали подібний об'єкт, вивчаючи найдальші окраїни космосу. Наші розрахунки показують, що більш яскравих квазарів в ранньому і навіть сучасному Всесвіті, швидше за все, не існує, – заявив Сяохуей Фань (Xiaohui Fan) з університету Арізони.

Найяскравіша чорна діра

Нещодавно Фаню і його команді посміхнулася удача – їм вдалося знайти гравітаційну лінзу, породжену дуже тьмяною галактикою, що розташована у 8 мільярдів світлових років від Землі. Її тяжіння посилило і скривило світло ще більш далекої і древньої галактики в сузір'ї Тельця, віддаленої від нас на 12,8 мільярда світлових років, приблизно у 50 разів, що зробило цей об'єкт видимим для "Хаббла".

Цей "зоряний мегаполіс", який отримав ім'я J0439 + 1 634.

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