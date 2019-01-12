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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками: вражаючі кадри

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 - фото 1
SpaceX запустила ракету Falcon 9 / Twitter

Компанія SpaceX запустила з космодрому в районі Санта-Барбари ракету Falcon 9 з супутниками зв'язку Iridium NEXT.

Запуск ракети Falcon 9 був здійснений днем ​​в середу з військової бази Ванденберг у каліфорнійському окрузі Санта-Барбара. Старт космічного апарату транслювався на сайті корпорації. Перші дані показують, що запуск пройшов без ускладнень. Відокремився перший ступінь і опустився на автоматичну платформу Just Read the Instructions у Тихому океані приблизно через 20 хвилин, вказується в Twitter SpaceX.

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Falcon 9 через годину після старту вивів на орбіту 10 супутників зв'язку Iridium NEXT, що належать мобільному оператору Iridium Communications. Всього в рамках програми співпраці з Iridium має бути запущено 75 супутників. Запуск, проведений в середу, є сьомим у серії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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