SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками: вражаючі кадри

Компанія SpaceX запустила з космодрому в районі Санта-Барбари ракету Falcon 9 з супутниками зв'язку Iridium NEXT.

Запуск ракети Falcon 9 був здійснений днем ​​в середу з військової бази Ванденберг у каліфорнійському окрузі Санта-Барбара. Старт космічного апарату транслювався на сайті корпорації. Перші дані показують, що запуск пройшов без ускладнень. Відокремився перший ступінь і опустився на автоматичну платформу Just Read the Instructions у Тихому океані приблизно через 20 хвилин, вказується в Twitter SpaceX.

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Falcon 9 launches 10 new @IridiumComm NEXT satellites to orbit; this was the eighth set of satellites in a series of 75 total satellites that SpaceX has launched for Iridium’s next generation global satellite constellation, Iridium NEXT. pic.twitter.com/FOiuiLTy2X — SpaceX (@SpaceX) January 11, 2019

Falcon 9 через годину після старту вивів на орбіту 10 супутників зв'язку Iridium NEXT, що належать мобільному оператору Iridium Communications. Всього в рамках програми співпраці з Iridium має бути запущено 75 супутників. Запуск, проведений в середу, є сьомим у серії.

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