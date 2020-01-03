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Задля клімату в Німеччині знизили вартість квитків на поїзди

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У Німеччині заохочують подорожувати поїздами - фото 1
У Німеччині заохочують подорожувати поїздами

У Німеччині вартість проїзду в поїздах на далекі відстані вперше знизилася за 17 років. Цьому посприяли заходи з захисту клімату, які набули чинності в новому році. Вони спрямовані на те, щоб зробити подорожі залізницею привабливішими.

Пасажири, які здійснюють поїздки на відстані понад 50 км на поїздах Intercity Express Deutsche Bahn, можуть сподіватися на зниження тарифу на 10%.

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Компанія також знижує ціни на спеціальні пропозиції та додаткові послуги, такі як транспортування велосипедів.

Здешевлення квитків – результат того, що Deutsche Bahn надає клієнтам зниження податку на додану вартість на поїздки залізницею з 19% до 7%.

Знизяться тарифи лише на дальні подорожі - фото 377907
Знизяться тарифи лише на дальні подорожі

Провідний постачальник залізничних послуг в Німеччині – приватна компанія, в якій держава є єдиним акціонером.

Не всі пасажири в Німеччині можуть розраховувати на дешеві тарифи у 2020 році. Вартість проїзду на короткі відстані і громадський транспорт у таких регіонах, як Берлін, Гамбург, Бремен, Бранденбург і Саксонія, зросте з початку 2020 року.

Зазначимо, що задля порятунку екології транспорт може як подешевшати, так і подорожчати. Наприклад, екологи хочуть заборонити бонусні милі авіакомпаній. Більш того, захисники природи рекомендують ввести додаткові збори для пасажирів, які часто літають.

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Джерело: The Guardian
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