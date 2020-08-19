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Забудь про білизну: зірка "Милих ошуканок" показала новий тренд літа

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Шей Мітчелл показала ідеальну фігуру - фото 1
Шей Мітчелл показала ідеальну фігуру / instagram.com/shaymitchell

Популярна акторка Шей Мітчелл похизувалась розкішною фігурою та показала, як правильно носити короткі сукні-сорочки без спіднього. Такий тренд літа 2020 і він справді спекотний!

33-річна канадська і американська акторка та модель Шей Мітчелл, яка прославилась завдяки серіалам "Милі ошуканки" і "Ти", активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за вродливою дівчиною з почуттям гумору стежать понад 28 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно, адже вона доволі часто ділиться кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно дівчина показала ідеальний літній образ, примірявши коротку білу сорочку з ефектним декольте. Широкий пояс, солом'яний капелюх та легкі підбори – так Шей показала, як можна випробувати новий тренд літа з відсутністю білизни на собі. І фанатам такий лук припав до душі, адже зірку засипали лайками та компліментами.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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