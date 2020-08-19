Курйозна Кайлі Дженнер показала апетитні форми у душі

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер не припиняє привертати до себе увагу. Цього разу дівчина влаштувала душ на вулиці та похизувалась розкішною фігурою.

Зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 190 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно молодша сестра Кім Кардашян показала, як проводить літні дні. Звісно ж, не обійшлось без купальника та вуличного душу. За короткий час допис зібрав понад 8 мільйонів лайків та тисячі компліментів!



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