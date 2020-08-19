Найкрасивіша дівчина світу оголилась серед квітів (18+)

Однак із найпопулярніших моделей світу і просто найкрасивіша дівчина Белла Хадід знову потішила фанатів пікантними фото з квіткової зйомки.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює не тільки над власною кар'єрою, але й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 32 мільйони підписників. Така кількість шанувальників пояснюється тим, що дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня показала нові фото зі зйомки на початку карантину, на яких позує без білизни в екстравагантних образах, зате серед квітів та прямісінько на дереві. Краса потребує жертв, і навіть в такому вигляді Белла захоплює своєю вродою.

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