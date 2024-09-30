Українська стрічка "Ти – Космос" здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі

Нещодавно на Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg українська науково-фантастична стрічка "Ти – Космос" режисера Павла Острікова отримала свої перші міжнародні нагороди.

Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

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Фільм отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies.

Вітаємо творчу команду з перемогою та бажаємо нових звершень! Пишаємось, що українське кіно продовжує підкорювати світові кінофестивалі, – додають у Держкіно.

Світова прем’єра дебютного фільму Павла Острікова відбулася раніше в межах програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). У 2020 році проєкт фільму став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно.

Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе, – зазначив продюсер стрічки, військовослужбовець Володимир Яценко.

"Ти – Космос" – це науково-фантастична трагікомедія. За сюжетом український далекобійник Андрій після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань.

Головну роль виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ, а його партнером став робот Максим, озвучений Леонідом Попадьком, також військовим. Стрічку створено за підтримки Державного агентства з питань кіно, компанією ForeFilms, копродукція Україна, Бельгія.

В український прокат стрічка вийде навесні 2025 року.

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